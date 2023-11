El Gobierno oficializó la extensión del programa Dólar Exportador hasta el 10 de diciembre mediante el decreto 597/2023 y realizó modificaciones significativas en las condiciones.

El decreto 597/2023 incrementa al 50% la porción de divisas que se pueden liquidar en el segmento del dólar Contado con Liquidación o "CCL". Se calcula que el nuevo tipo de cambio será de $640/650 que dependerá de la variación de las cotizaciones.

A su vez establece que los exportadores de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, alcanzados efectuarán el pago de los derechos, tributos y demás conceptos en las condiciones que establece la normativa aplicable, en los plazos que a esos efectos disponga la AFIP.

Durante noviembre, el Banco Central consiguió con esta herramienta mejorar su posición en el mercado de cambios y acumuló más de u$286 millones.

De todas formas, en un panorama de cambio de signo político que todavía está plagado de incertidumbres, es una incógnita si el beneficio será o no lo suficientemente atractivo para quiénes pueden pausar sus exportaciones.

Dólar: la expectativa tras el balotaje

Este lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con su gabinete y definió el equipo que estará a cargo de la transición.

Sergio Massa fue derrotado por Javier Milei en el balotaje

Ellos son: el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el presidente del BCRA, Miguel Pesce.

Por el lado de La Libertad Avanza, todavía no confirmaron sus contrapartes. Tampoco hay definida una fecha para los primeros encuentros.

En el Gobierno esperan que hoy sea una jornada "normal" en el mercado financiero y bancario. Además, aseguraron que los bancos tienen la liquidez necesaria para hacer frente a cualquier escenario de retiro de depósitos.

En esa misma línea, anticiparon que el Banco Central va a "seguir interviniendo en el mercado de bonos".

Al mismo tiempo, esperan que las aclaraciones de Milei con respecto a que no habrá una salida inmediata del cepo, no al menos hasta que se "resuelva el problema de las Leliqs", colabore en la idea de que "no hay un precipicio a la vista".