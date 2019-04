Visa revela los "motores clave" de la innovación financiera en América Latina

Los consumidores exigen experiencias de compra más rápidas, fluidas y convenientes, junto con nuevas formas de pago y alternativas digitales

El Centro de Innovación de Visa está enfocado en descubrir cuáles son las nuevas tendencias en materia de innovación financiera en la región. En el estudio The State of Innovation in Latin America, se analizaron las principales tendencias y puntos de referencia de las compañías más innovadoras en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de pagos y servicios financieros.

Realizado por Americas Market Intelligence (AMI), el estudio mide el nivel de innovación en empresas de los principales mercados de la región, como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.

"Estamos viendo que la innovación en nuestra región viene de lugares sorprendentes: los comercios minoristas se están convirtiendo en proveedores de servicios financieros; los ‘marketplaces’ están proporcionando servicios bancarios; y los bancos se están moviendo a un modelo de plataformas abiertas para facilitar los pagos, todo en un esfuerzo por retener a consumidores leales", explica el informe.

En este marco, los consumidores están exigiendo experiencias de compra más rápidas, fluidas y convenientes, junto con nuevas formas de pago. Las empresas innovadoras les están ofreciendo esas experiencias, y el estudio brinda una orientación a cómo deben trabajar las empresas para acelerar la innovación en los pagos.

El estudio se centró en diferentes tipos de empresas, incluyendo instituciones financieras, comercios, pasarelas de pago, agregadores y fintechs. Para evaluar su grado de innovación, AMI y Visa evaluaron a las empresas en función de cuatro pilares clave, que incluyen el apoyo interno a la innovación, la capacidad de ejecución, el uso de nuevas tecnologías y la capacidad de potenciar las soluciones.

Entre las empresas que alcanzaron los niveles más altos de innovación se encuentran las nativas digitales y bancos líderes, así como algunos comercios con tiendas físicas tradicionales. Al analizar sus enfoques de innovación, el estudio indicó que las empresas más innovadoras de América Latina comparten varias características clave:

Un centro, equipo o departamento dedicado a la innovación

Laboratorios de innovación y espacios abiertos dentro de las oficinas para promover la colaboración entre departamentos

Adopción de modelos de colaboración e integración, con un promedio de más de 140 APIs y alianzas con 15 startups en promedio

El 80 por ciento utiliza tecnologías líderes de la industria, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático

Exitosa capacidad de llevar sus soluciones internacionalmente a más de cinco mercados

Realización de un promedio de 57 pruebas de conceptos en los últimos tres años

Soluciones desarrolladas y lanzadas al mercado en menos de cinco meses

En general, el estudio de innovación de Visa-AMI indica que América Latina se encamina hacia un paradigma en el que los modelos de colaboración y de plataforma abierta se están convirtiendo en el estándar. "Es evidente que la innovación en pagos y servicios financieros ya está ocurriendo en toda América Latina y el Caribe, acelerando la adopción de los pagos digitales en la región e incorporando a más personas al sistema financiero", finaliza.