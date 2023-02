Otra buena para el sector: cómo están evolucionando los mercados a futuro de bitcoin

Desde la caída de FTX, que marcó un antes y un después en la confianza en los mercados cripto, se esperaba una señal de los mercados de derivados

Con el criptoinvierno y luego la caída de FTX, no sólo el valor de las cripto fue impactado, sino los mercados a futuro y derivados de bitcoin.

Los mismos disminuyeron notablemente en ese período.

Pero con la suba de la cotización de los valores de las cripto, estos mercados derivados también están pasando por un buen momento, y están pasando por una etapa alcista.

Esto fue confirmado por el analista de mercado, @ProfChaine, en su cuenta de Twitter, indicó CriptoNoticias:

"Tras la quiebra de las entidades FTX/Alameda, se produjo una importante depuración en los mercados de derivados, acompañada de largas liquidaciones y un fuerte sesgo bajista. Actualmente, la tendencia se está invirtiendo, con fuertes ventas en corto y un sesgo alcista pronunciado", señaló @ProfChaine.

Según TheBlock los volúmenes de futuros de bitcoin en diciembre de 2021 fueron de u$s 1,3 billones, y en noviembre de 2022 no superó los u$s 622.000 millones.

Pero según el gráfico anterior, se indica la relación porcentual de aumento o disminución del precio promedio en los contratos de futuros, respecto al precio spot. Y la tasa se ha vuelto positiva desde enero, lo que augura algo bueno para los que depositaron su confianza en estos instrumentos.