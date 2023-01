Estas son las mejores inversiones recomendadas para pasar el verano en Argentina

Hasta que haya nuevas definiciones económicas por parte del gobierno, hay que pasar el veranito cuidando los ahorros, y estas son algunas formas de hacerlo

Los ahorristas buscan diversas alternativas para invertir en este verano, para obtener ganancias en medio de un escenario económico en el que la escalada de la inflación muestra una desaceleración y la tasa de interés en pesos ya refleja una interesante renta positiva. De esta manera, cinco instrumentos puntuales son recomendados por los analistas de mercado para destinar los pesos de sobra en este momento.

"La desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC) por debajo de lo esperado, así como el cumplimiento del Gobierno de las metas establecidas con el FMI, gracias al dólar soja, produce la sensación, al menos por el momento, habrá más margen para evitar un salto del tipo de cambio oficial", detalla a iProfesional Roberto Geretto, economista y portfolio manager de FundCorp.

De esta manera, este experto brinda las 5 alternativas del momento para invertir los ahorros en el verano.

1. Dólar libre

Con un valor de dólar financiero en torno a los $340 y un blue en alrededor de los $360, se puede se decir que estas referencias de precio son "caras en términos históricos, superando por ejemplo a la cotización del billete estadounidense de la salida de la convertibilidad", dice Geretto.

Y agrega: "Sin embargo, sigue constituyendo un refugio de valor para el ahorro, donde, por caso, las mayores restricciones a las importaciones pueden causar otro empujón a los dólares financieros, no siendo el blue ajeno al contexto".

Además, este economista considera que de no funcionar el "plan Massa", probablemente vuelvan las tensiones al mercado de cambios, donde el Banco Central tiene muchas dificultades para acumular reservas. También se debe tener en cuenta que la gran emisión monetaria "tarde o temprano producirá sus efectos".

El dólar libre, pese a estar al alza su precio, es considerado como una alternativa de inversión para proteger el poder de compra de los ahorros.

2. ETF Cedears

Para aquellos que pueden tolerar el riesgo que tiene invertir en índices sectoriales, los ETF Cedears son una opción posible, ya que vienen mostrando gran volumen y buena liquidez.

"Las ventajas de ellos son que se accede a un índice diversificado del exterior, por lo que se elimina el riesgo de operatoria local. También, al ser el activo subyacente un índice que cotiza en dólares, se tiene una protección respecto al tipo de cambio. Todo esto, a su vez, permite al ahorrista diversificar su cartera", sustenta Geretto a iProfesional.

Por lo tanto, los ETF Cedears son considerados un buen vehículo para disminuir el riesgo respecto al precio del dólar, como así también de las amenazas que se generen en el mercado local, por medio de acceder a firmas que cotizan en mercados del exterior.

"Las únicas desventajas son que se está dolarizando al dólar contado con liquidación, que no es un tipo de cambio de precio bajo como el billete oficial, y además se encuentra el peligro que los índices del exterior pueden sufrir en un contexto en que la Fed está subiendo las tasas", alerta Geretto.

Sin embargo, este economista sostiene que si el horizonte de inversión es a mediano o largo plazo, debido a que "son riesgos que se atenúan en el tiempo".

Y como otro atenuante a todo lo anterior es que se tiene que los índices de Estados Unidos ya han venido ajustando de precio el año pasado.

A la hora de seleccionar cuáles son los mejores ETF Cedears para comprar en este momento, la opción más clásica por su volumen y liquidez es el que sigue al índice S&P 500, llamado SPY. También, se puede encontrar el QQQ, que es el ETF Cedear que sigue al NASDAQ."De ese modo, se pueden adquirir dos de los mayores índices que cotizan en Estados Unidos", sugiere Geretto.

Los ETF Cedears permiten adquirir en pesos a papeles que replican índices de los principales mercados mundiales.

3. Fondo común ON dólar linked

Apelar a un fondo común de inversión (FCI) de obligaciones negociables (ON) atadas al precio del dólar oficial es otra clásica opción para invertir pesos para quienes quieran dolarizar sus inversiones.

"El principal riesgo es que el Gobierno atrase el dólar, algo que es muy usual como herramienta para que no aumente más la inflación, sobre todo en un año electoral. De todos modos, no se podrá atrasar mucho el dólar dado el acuerdo con el FMI, el cual también tiene como meta acumular reservas", reflexiona Geretto.

A la hora de elegir a estos FCI ON dólar linked, es importante de analizar cuál es la concentración de títulos públicos que tienen respecto a las obligaciones negociables de empresas que hay en la cartera, para tener una adecuada diversificación. "Especialmente, lo ideal es tener la mayor participación de ON, para que no se esté tan expuesto al riesgo del Tesoro nacional", acota este analista.

Por último, un dato que alienta a invertir en estos papeles es que el dólar oficial no parece desacelerar, por lo que este mes le estaría ganando a la inflación, al seguir la devaluación oficial en niveles de poco más del 6% mensual.

Para ON particulares para invertir en estos fondos, según este experto, algunos nombres buscados son Telecom (en especial, la que vence en junio de 2024), Pan American Energy con fecha a febrero de 2024, y Vista Oil & Gas, como por ejemplo la ON que vence en marzo de 2024.

"El lado negativo de comprar obligaciones negociables particulares, en vez de suscribir un fondo, es que se tiene menos liquidez, ya que se está sujeto al riesgo específico de la empresa. Y también los mejores créditos cotizan con retorno negativo respecto a la devaluación. Es decir, no cubren la totalidad de una variación en el tipo de cambio", advierte Geretto.

El plazo fijo tradicional ofrece una renta a 30 días que supera a la inflación mensual, por lo que es otra buena opción.

4. Plazo Fijo Tradicional

Desde la última suba de tasas por parte del Banco Central, en septiembre del año pasado, los plazos fijos tradicionales están ganando algo de atractivo, sobre todo con los últimos pronósticos de inflación, que se ubicarían por debajo del 6,25% mensual (75% TNA) que otorgan las colocaciones financieras.

Y si se analiza la tasa efectiva anual (TEA), que es aquella que se obtiene al renovar todos los meses el capital original más los intereses obtenidos en un plazo fijo, durante un período de todo un año, la renta obtenida es 107%. Una cifra que supera con creces al casi 100% de incremento de precios de la economía esperada para 2023 por los economistas, indicó iProfesional.

"La gran desventaja es que las sorpresas inflacionarias pueden ocurrir, dado el contexto inestable", opina Geretto.

5. Bonos soberanos dólar hard

Los bonos soberanos nominados en dólares (hard) son una alternativa que hasta hace no mucho era poco considerada, pero ahora "lentamente va ganando valor".

"Por un lado, la correlación negativa entre brecha cambiaria y paridad de los bonos hace que, medido en pesos, esta inversión sea ganadora. Además, la baja paridad de los bonos hace que los riesgos sean asimétricos, teniendo más para ganar que para perder. También, el hecho que haya bonos con legislación de Nueva York da más resguardos", resume Geretto.

En concreto, este especialista detalla que pueden verse beneficiados por expectativas de un cambio de Gobierno, por su liquidez, el bono con vencimiento 2030 (GD30), que es una de las "clásicas" opciones. En tanto, si se desea obtener algo más de cupón y protección legal, el GD38, cuyo vencimiento es en 2038, es "otra buena opción".