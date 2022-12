Cofundador de Twitter financia con Bitcoins a un rival "descentralizado" de la red del pajarito

Jack Dorsey donó 14 bitcoins a la red social descentralizada Nostr para financiar aún más su desarrollo. Toda la información, a continuación

Jack Dorsey, exCEO de Twitter, donó 14 Bitcoins (BTC) a la red social descentralizada Nostr. Con su aporte, equivalente hoy a u$s45.000, el empresario estadounidense pretende financiar el desarrollo de un protocolo cuya propuesta es ser resistente a la censura.

Dorsey cofundó Twitter en 2006, pero luego dejó la compañía el 29 de noviembre del año pasado para concentrarse en el ecosistema de Bitcoin, al que destaca por su descentralización y sistema anticensura.

De hecho, siendo todavía CEO de Twitter, en enero del año pasado Dorsey respondió públicamente a la decisión de la compañía de bloquear al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En aquel momento, indicó que enfrentó "una circunstancia extraordinaria e insostenible" y aseveró que no "sentía orgullo" por la decisión. Luego mencionó a Blue Sky, un proyecto que más tarde presentó como un protocolo para redes sociales.

Jack Dorsey apoya con BTC a la red social Nostr

En ese sentido, la propuesta de Blue Sky se centra en contrarrestar el control que hoy tienen las grandes empresas tecnológicas propietarias de Facebook, TikTok, Instagram y otras.

Bajo esa misma tónica, Dorsey expresó el martes pasado en una publicación de blog que otorgará una subvención de u$s1.000.000 al año a la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Jack Dorsey, cofundador de Twitter

Su plan es otorgar una serie de subvenciones para apoyar el "desarrollo de un Internet abierto y redes sociales resistentes al control corporativo y gubernamental".

Hoy, Dorsey informó en Twitter su decisión de apoyar a Nostr. El proyecto es visto por el desarrollador William Casarin como una capa de comunicaciones que concuerda con la economía de Bitcoin y como una iniciativa que contribuye para que Internet evolucione.

El protocolo, desarrollado por Fiat Jaf, no depende de un servidor central de confianza. En su lugar, todos los usuarios ejecutan un cliente y con él publican contenidos que firman con su clave privada y luego la envían a otros servidores que transmiten ese contenido.

Su función principal es aceptar publicaciones y enviarlas a los participantes de relevo.

Los usuarios de Twitter buscan alternativas descentralizadas

Desde hace un tiempo, los usuarios de Twitter migran hacia alternativas descentralizadas y muchos se refugian en Mastodon.

Se trata de una plataforma de código abierto creada en 2016 y que en 2018 cobró notoriedad tras acoger a una primera ola de migrantes tuiteros, mayoritariamente bitcoiners.

Los usuarios de la red social Twitter buscan opciones descentralizadas

En todo caso, la gente parece huír de las decisiones tomadas por el magnate Elon Musk, el nuevo CEO de Twitter a quien muchos cuestionan por la "supresión de la libertad de expresión".

Twitter bloqueó recientemente las cuentas de los periodistas que cubren la plataforma de redes sociales, incluidos los reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America y otras publicaciones, como lo reportaron medios estadounidenses.

Varios de los reporteros suspendidos escribieron previamente sobre una nueva política de Twitter y la justificación de Musk para imponerla.

Todo esto después de que se prohibiera permanentemente una cuenta que rastreaba automáticamente los vuelos del jet privado del actual CEO de Twitter, utilizando datos disponibles de forma pública.