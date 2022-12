Binance paralizó los retiros de un dólar digital: qué ocurrió y cuándo se reestableció el servicio

Binance informó este martes que paralizó temporalmente los retiros de la criptomoneda estable USDC.

Según explicó la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, esa suspensión se produce mientras lleva a cabo un "intercambio de tokens" con esa criptomoneda y se levantará una vez que este se complete.

En paralelo, el CEO de la empresa, Changpeng Zhao (CZ), explicó en Twitter que se vieron "algunos retiros", con una salida neta de unos u$s1.140 millones, pero subrayó que se trata de algo normal.

"Unos días tenemos retiros netos, otros días tenemos depósitos netos. Normalidad para nosotros", insistió.

No obstante, antes de las 16 (hora argentina), la compañía precisó vía Twitter que los retiros en línea se habían normalizado:

$USDC withdrawals are back online. Thank you for your patience. — Binance (@binance) December 13, 2022