Gurú financiero aconseja a millennials dejar atrás el sueño de la "casa propia": ¿por qué lo hace?

Uno de los especialistas en finanzas más reconocidos brindó consejos destinados a distintas etapas de la vida de cada personas. Todos los detalles

Los datos al alza de la inflación, la suba de tasas de interés y la estabilidad transitoria en los precios de los dólares del mercado libre obligan a reconfigurar todo el escenario de inversiones.

Por eso, los ahorristas se mueven hacia las alternativas que contemplan cubrirse ante este nuevo contexto, donde no se disipa la incertidumbre respecto a que pueda haber un nuevo salto cambiario.

En este contexto, el analista financiero argentino Claudio Zuchovicki, conocido popularmente como "Zucho", brindó una serie de interesantes consejos para seguir en cada etapa de la vida inversora.

Como Director Ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos, tiene un reconocimiento en el país, y sus opiniones sobre finanzas son muy escuchadas.

Zuchovicki expresa sus ideas de forma didáctica y directa, en eventos presenciales o mediante su cuenta personal de Twitter.

El Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dio varias recomendaciones para apuestas económicas según la edad de cada uno.

Las recomendaciones según la etapa de la vida

En principio se dirigió a los más jóvenes, a quienes les sugirió que una opción inteligente era comprar acciones de una empresa que les gustara.

"Si tenés menos de 30 años, jugatelá toda. Viajá, salí, no le tengas miedo al futuro", planteó.

Zuchovicki sostuvo que ante los constantes cambios en el mundo, no había que temer en probar inversiones. Ante cualquier decisión desacertada, prometió que había oportunidad de revancha.

"Tener la libertad de decisión es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos. Ser usuario del sistema, no propietario. No ahorres para una propiedad, sos ciudadano del mundo, no te ates a un activo. La estabilidad es para una persona mayor", manifestó.

El experto en finanzas contempló después la situación de la gente más adulta. Para él lo mejor sería invertir el 80% en algo que le otorgue seguridad.

"Invertí en bonos de empresas Triple A que tienen el monopolio del consumidor, como Coca Cola, que rinden 4% anual. Después, hay que invertir el 20% en algo de mucho riesgo", amplió.

Zuchovicki asegura que el argentino no acepta su propia moneda.

El dólar es protagonista en la economía argentina

Zuchovicki explicó que "personalmente, la opción más conveniente para el manejo del dinero sería la de ahorrar un 50% en plazo fijo UVA, que ajusta por la inflación".

"El otro 30% lo invertiría en productos que ajusten por dólar oficial, que vale cerca de $130, mientras que en el mercado paralelo cerca de $290. Algún día se normaliza y se encuentran, por lo que lo tomo como una inversión", deslizó.

Para el analista, tener un inmueble en la Argentina representa una presión impositiva muy grande, lo que los convierte a todos en "inquilinos del "Estado".

"No tendría pesos, sólo invertiría en empresas. Si puedo me endeudo en pesos. A tasa fija, con créditos al 25% anual, hago riqueza", expuso.

"El argentino no acepta su propia moneda. Hay más dólares fuera de Estados Unidos que dentro. Los que financiamos el déficit americano somos todos nosotros, que desconfiamos de nuestra moneda y ahorramos en una foránea", completó.