¿Adiós al teletrabajo?: así es el plan hibrido elaborado por Apple

El gigante tecnológico de Cupertino evalúa reestructurar la jornada laboral de sus empleados, y dejarla en sólo en tres días laborales presenciales

Mientras en la Argentina se analiza qué sucederá con el teletrabajo y el regreso a las oficinas, el gigante estadounidense Apple planea fusionar el esquema tradicional de la jornada laboral con el trabajo híbrido.

Algunos rumores sostienen que la firma de la manzanita analiza establecer una semana laboral ideal, la cuál quedaría conformada por actividad presencial solo tres días.

La nueva jornada se comenzará a implementar el próximo 5 de septiembre y quedaría conformada por martes y jueves.

A estos dos días se sumaría una tercera jornada que decidirán individualmente los distintos equipos.

Apple, en contra del teletrabajo

En 2021, el gigante de Cupertino planteó a su personal la obligación de acudir a los centros de trabajo los lunes, martes y jueves de cada semana, y dejó abierta la posibilidad de teletrabajar los miércoles y viernes.

"Los equipos que participen en el programa piloto vendrán a la oficina tres días a la semana con martes y jueves como días establecidos en toda la empresa, pero ahora sus equipos decidirán el tercer día que vengan", explicó Tim Cook, consejero delegado de Apple, en una carta dirijida a sus empleados.

Tim Cook y una nueva dinámica

Cook subrayó que cada equipo decidirá qué día es el adecuado para ellos para cumplir la tercera jornada de trabajo presencial.

El ejecutivo precisó que "muchos empleados tendrán la opción de trabajar de forma remota dos días a la semana".

"Dependiendo de su función, también habrá la opción de trabajar de forma remota hasta cuatro semanas al año", detalló.

Por otro lado, explicó que distintas ubicaciones de la compañía en todo el mundo se encuentran en diferentes fases.

Steve Jobs, un defensor del trabajo en oficina

En la década del noventa, Steve Jobs, cofundador de Apple, fue invitado al programa The Machine That Changed the World y, en el transcurso de la entrevista, se refirió al teletrabajo.

"En una organización, no podemos tener a alguien trabajando para un nuevo jefe cada semana", deslizó.