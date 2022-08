Bombazo: un "gigante de los NFT" compra parte del Barcelona por u$s100 millones.

El objetivo es acelerar la estrategia audiovisual, blockchain, NFT y Web.3 del club para generar nuevas fuentes de ingreso en los próximos años

La plataforma de NFT y tokens digitales Socios.com y el club de fútbol Barcelona llegaron a un acuerdo de u$s100 millones por el 24,5% de Barca Studios. La transacción busca acelerar el desembarco del famoso club en la Web3. Las empresas cripto buscan expandir su base de usuarios realizando todo tipo de acciones de marketing deportivo usando la popularidad de clubes de fútbol, equipos de basquetbol y estrellas deportivas.

Los NFT en el mundo de los deportes

Una de estas empresas es Crypto.com que decidió pagar u$s700 millones en auspicios en los estadios de Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers de la NBA. Otro caso muy famoso es el de Binance que se asoció con Cristiano Ronaldo para que sea su embajador.

El objetivo de la transacción de u$s100 millones es acelerar la estrategia audiovisual, blockchain, NFT y Web.3 del club para generar nuevas fuentes de ingreso en los próximos años.

El club anunció que "la venta se ha realizado de acuerdo con la autorización de la Asamblea General de Socios del FC Barcelona celebrada el pasado 23 de octubre". Por su parte Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com y Chiliz, comentó que "el Barça Studios ahora podrá aprovechar la tecnología, experiencia y escala global ofrecida por la empresa"

"Nos apasiona el papel que puede desempeñar la tecnología en la construcción de comunidades que acerquen a los fanáticos a sus equipos y entre ellos. La tecnología Blockchain puede proporcionar a los fanáticos un rol y una membresía en sus comunidades que no se pueden eliminar, revocar, gastar o caducar", afirmó Dreyfus.

Socios.com, cada vez más inserto en el deporte

Socios.com es una compañía que busca transformar el rol del hincha de espectador pasivo a protagonista activo del deporte. Es una plataforma D2C (directa al consumidor) que a través de la tecnología blockchain busca dar a todo tipo de organizaciones deportivas herramientas que permitan fidelizar y monetizar a sus hinchas en todo el mundo.

La plataforma tiene alianzas con clubes como PSG, el Manchester City y el Inter de Milán, así como con clubes de la NBA. También generó el Fan Token de la Selección Argentina pero, en una maniobra poco clara y polémica, la AFA decidió romper el contrato que la ligaba a la acción.

Más allá de ese inconveniente, Socios.com trabaja en Argentina con clubes como River y Racing, si bien la empresa no reveló cifras de los acuerdos con dichas instituciones. Sin embargo, se pudo saber a través de algunos medios partidarios de River Plate que el contrato ronda los u$s 25millones.

Otro argentino que se asoció recientemente con Socios.com fue Lionel Messi. La empresa ya tenía acuerdos con el PSG, actual club del rosarino, y de hecho parte de la adquisición de su pase se pactó en los tokens del equipo. Oficialmente no se indicó la cifra del acuerdo aunque según Reuters "el contrato es por u$s 20 millones" y que "no incluye criptomonedas como medio de pago".

El Barcelona y su futuro blockchain

La alianza entre el Barcelona y Socios.com comenzó en febrero del 2020 cuando la empresa crypto creó el $BAR, el fan token del club, que posee en la actualidad un valor de u$s5.61 según Coinmarketcap.

Con estos tokens los socios acceden a ciertos beneficios, los cuales gracias al acuerdo se extenderán e incluso se podrá usar el token en un ecosistema crypto más grande que la empresa está creando. Entre las ventajas se cuenta el acceso a Chiliz Chain 2.0 (CC2), la primera blockchain especializada en la industria del deporte y el entretenimiento.

A su vez, la compra del NFT convierte al propietario en "Embajador Barça Digital", lo que le da acceso a diferentes ventajas y experiencias VIP con el club.

"Además de ser el único propietario del NFT, el comprador podrá disfrutar de una serie de experiencias 'el dinero no puede comprar'. El FC Barcelona incorporará al contrato inteligente de NFT un conjunto de experiencias como Meet & Greets, visitas a La Masia, derechos de hospitalidad (durante un mínimo de cinco años), derecho a jugar en el Spotify Camp Nou y entrega oficial de la balón antes de un partido amistoso", explicaron los responsables del proyecto en una nota de Forbesargentina.