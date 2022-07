Consecuencias de la guerra con Rusia: Ucrania encuentra en la tecnología la forma de reconstruirse

"Los NFT no detendrán los misiles rusos, pero la tecnología Blockchain contribuirá a la recuperación económica y al desarrollo de Ucrania", dijo Alexander Borniakov.

La plataforma gubernamental Meta History Museum of War, que tiene como objetivo preservar la historia de los principales eventos de la guerra de Rusia con Ucrania, recaudó 803.28 Ether- unos u$s 1,3 millones- vía venta de NFT.

Eso fue anunciado por el Ministerio de Cultura y Política de Información del país, que agregó el dinero generado será para "la restauración de las instituciones culturales ucranianas", destruidas durante el conflicto con Rusia.

"Durante los seis meses de guerra en Ucrania, los rusos destruyeron cientos de nuestros museos, teatros e instituciones culturales", declaró Oleksandr Tkachenko, Ministro de Cultura y Política de Información de Ucrania. "La cultura y el patrimonio nacional ucranianos han sufrido daños por valor de casi 6,000 millones de euros, y a juzgar por las acciones e intenciones de la Federación Rusa, esta cifra no hará más que aumentar".

Por su parte, Alexander Borniakov, viceministro de Transformación Digital de Ucrania para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información, dijo: "Los NFTs no detendrán los misiles rusos, pero la tecnología Blockchain contribuirá a la recuperación económica y al desarrollo de Ucrania como país favorable a la innovación".

We wish it was the last drop of NFT artworks, but Russia continues to destroy our homeland????Therefore we represent the 3rd drop of the artworks dedicated to events between March 15 - 31. It includes masterpieces created by Maria Oz, Anton Abo, Oleksii Dyvysenko and the others. pic.twitter.com/T43keVzVgL — Meta History: Museum of War (@Meta_History_UA) July 22, 2022