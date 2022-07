Informe revela el crecimiento de la Industria de Servicios Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires

Así lo indica el último informe "Monitor TIC de la Ciudad de Buenos Aires" desarrollado entre el Gobierno porteño y el POLO IT de Buenos Aires

El Polo de Tecnología Informática de Buenos Aires y la Subsecretaria de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elaboraron de manera colaborativa el análisis correspondiente al Segundo Semestre del 2021 sobre la Industria de Servicios Informáticos.

El informe, llamado "Monitor TIC de la Ciudad de Buenos Aires", proporciona índices detallados sobre la evolución del sector vinculada principalmente al empleo, la cantidad de empresas, el crecimiento, el número de exportaciones y el nivel salarial salarios; entre otros indicadores.

"Desde el Gobierno de la Ciudad, estamos convencidos de que el sector IT es una de las industrias más importantes que tenemos que potenciar, tanto a nivel local como a nivel nacional, por su valor estratégico, capacidad de atraer inversiones y generar puestos de trabajo competitivos", afirmó José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad. "El informe nos ayuda a identificar fortalezas y oportunidades para impulsar la empleabilidad a través de la interacción con el sector privado y educativo, promoviendo más y mejores oportunidades para las futuras generaciones", agregó.

Por su parte, Pablo Lera, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló: "Sabemos que el sector de servicios informáticos es sumamente relevante para la Ciudad tanto por su dinamismo como por el impacto que genera en el resto de la economía, ya que agrega valor a todas las actividades comerciales e industriales. Se destaca por la amplia demanda laboral de perfiles capacitados y bien remunerados, por su perfil exportador y por su competitividad".

A continuación, los principales resultados obtenidos en el último informe "Monitor TIC de la Ciudad de Buenos Aires" en referencia al segundo semestre del 2021:

● La industria TIC brinda empleo a más de 90.000 personas en la Ciudad, con una fuerte impronta de las Pymes (cerca del 90% de las empresas del sector cuentan con menos de 50 empleados cada una).

● Los empleos registrados continúan en crecimiento: se crean, en promedio, 1000 nuevos puestos de trabajo por mes.

● En cuanto a los salarios generales, la Industria de Servicios Informáticos de la Ciudad cuenta con sueldos promedio superiores en un 47% a otros sectores de la economía. Durante el segundo semestre del 2021 tuvieron un incremento del 14,2% respecto al mismo período del año anterior.

● En diciembre de 2021 se alcanzó un nuevo récord de 92.305 personas empleadas por empresas de la CABA: esto representa un incremento de 14,9% frente a diciembre de 2020 y un 37,8% en los últimos 5 años. En relación a las exportaciones, el sector TIC cerró el año 2021 con un récord de exportaciones de 2.020 millones de dólares: lo que reflejó un crecimiento del 24,3% respecto al 2020 y un impactante 52,7% si se lo compara con lo sucedido en el 2019.

Un punto importante a destacar, es que a pesar de la gran performance de la industria TIC la Ciudad, la principal dificultad que enfrenta el sector se encuentra vinculada a la falta de profesionales con perfiles Senior. Sin embargo, esta situación también tuvo consecuencias positivas: frente a la ausencia de talento más experimentado, se dinamizó la contratación de jóvenes sin experiencia y, al mismo tiempo, se logró adaptar y reconvertir las búsquedas incorporando candidatos vinculados a otras actividades.

"Entendemos que esta excelente situación que atraviesa el sector TIC puede comenzar a estancarse o decaer si no se logra revertir la orientación de los jóvenes hacia empleos informales mejor remunerados en compañías que operan en el exterior. Nuestra respuesta a este contexto es seguir capacitando y formando personas de todas las edades para que se incorporen y tengan su primera oportunidad de empleo en la industria IT", destacó Pablo Fiuza, presidente del POLO IT Buenos Aires.

Para ver el informe completo, consultar aquí.