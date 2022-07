La CNV lanzó nuevos CEDEAR al mercado: conocé en qué empresas podés invertir desde ahora

La Comisión Nacional de Valores lanzó al mercado nuevos Certificados de Depósito Argentino (Cedears). Cuáles son y en dónde podés diversificar tu cartera

La CNV publicó 16 nuevas empresas extranjeras que empezarán a cotizar en pesos en la Bolsa, bajo el formato de Certificados de Depósito Argentino (Cedears), que representan a fracciones de compañías que cotizan en el exterior. Hecho que sigue ampliando la oferta para los ahorristas, debido a que en junio pasado ya se habían sumado otras 12 firmas.

Entre las nuevas propuestas incorporadas, en las que se encuentran marcas de sectores que antes no estaban contemplados para invertir, se suman insignias mundiales como Ford, United Airlines, Uber y Airbnb.

Además, se agrega como propuesta de Cedear a Satellogic, la firma uruguaya que desarrolla nanosatélites, y que fue creada en 2010 por el argentino Emiliano Kargieman​​.

Algunas de las ventajas de esta herramienta bursátil son que se mantiene una posición dolarizada ya que su cotización ajusta tanto según la variación del precio de la acción en el mercado del exterior, como también a partir de cambios en el valor del dólar contado con liquidación.

En resumen, los Cedears permiten invertir en algunas de las empresas más importantes del mundo en pesos, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos, y requiere un bajo monto para ingresar en ellas. Algo que permite diversificar la cartera.

Estos son los 16 nuevos Cedears que se suman en julio al mercado bursátil argentino.

Nuevos 16 Cedears que se suman para invertir

Dentro de los 16 nuevos Cedears que fueron aprobados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), se encuentran tanto empresas de renombre mundial como firmas de sectores en crecimiento como commodities y criptomonedas.

De hecho, en el rubro de activos digitales y blockchain, se suman Microstrategy, Silvergate Capital Corporation, Bitfarms y Hut 8 Mining Corp.

"Se destaca que ahora se sumaron Ford, United Airlines y Occidental Petroleum, empresas de mayor renombre, junto con otras 13 acciones que están más de ´moda´, las cuales han tenido fuertes bajas durante este año y podrían ser una oportunidad de compra, dado que se encuentran en mínimos en su gran mayoría", resume a iProfesional Carlos Fernández Berisso, trader en IEB.

Por su parte, Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, agrega: "Estamos teniendo un buen paquete de Cedears por parte de Comafi, bien diversificado en riesgo y sectores, pero por ahora no tenemos nada 100% inverso al mercado, que es lo que hoy más estamos demandando".

En detalle, a qué se dedica cada una de las 16 empresas que se suma, bajo el formato de Cedear, a la Bolsa argentina.

Cedears nuevos: recomendaciones de expertos

En cuanto a las recomendaciones de inversión de los analistas consultados por iProfesional para los 16 nuevos Cedears que debutan en el mercado doméstico, las preferencias rondan a las firmas de commodities y criptomonedas.

"Nos interesa todo lo que es criptomonedas para empezar a invertir desde el mes de agosto, no ahora, como los nuevos certificados de Bitfarm y Microstrategy. Son los Cedears más vinculados a las criptos, casi como un derivado, y nos gustan para el segundo semestre", sugiere Mazza.

Al respecto, el panorama de este experto se sustenta en que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) podría dar indicios en el segundo semestre de que "no suba más la tasa, y eso ayudará al bitcoin, que lo consideramos un derivado de la tasa inverso. Es muy elástico versus a lo que ocurre con el Nasdaq. No es cobertura de nada, solo que es muy sensible a la disponibilidad de dólares en el mercado".

Por su parte Gustavo Neffa, economista y analista de Research For Traders (RfT), sugiere del nuevo listado de 16 Cedears a dos firmas de commodities.

"La primera es The Mosaic, que es una empresa que se dedica al potasio y sus derivados. Está enfocada al sector de la agricultura, tiene ventas grandes en Brasil y vende proteínas animales. Es un jugador importante y como compañía es muy interesante, pese a que no paga muchos dividendos (apenas 1,3%), pero tiene un historial de ganancias y ventas en aumentos en los últimos años y meses", detalla.

De hecho, Neffa destaca que la tasa de rentabilidad neta de dicha firma escaló al 30% en el último trimestre. "Es una empresa que me encanta y es una recomendación", destaca.

Los Cedears permiten comprar en pesos a diversos activos de empresas mundiales que cotizan en dólares.

La segunda que propone es Occidental Petroleum Corporation, que es una de las empresas que fue comprada recientemente por Warren Buffett, y que se dedica a la producción de petróleo y, sobre todo, de gas natural. También tiene desarrollo de petroquímica.

"Es un jugador mixto bastante bueno de Houston, que es el corazón petrolero de Estados Unidos, por eso me gusta. Aunque no paga tantos dividendos como otras petroleras, ya que son menos del 1%. Su evolución es buena, pese a que perdió plata en 2020 como la mayoría de las petroleras, pero en 2021 volvió a ser rentable y tuvo facturación record. En los últimos trimestres se mostró muy saludable, creció muchísimo la ganancia, así que me gusta", finaliza Neffa.