"Comprar Bitcoin a u$s20.000 no te hará millonario": el demoledor mensaje de EFI Week Argentina

Manuel Calderón de Buenbit, Mariano Di Pietra de MakerDAO y Andres Vilella Weisz de Lemon Cash, analizaron el complejo momento del ecosistema cripto

"Comprar Bitcoin a u$s20.000 no te va a hacer millonario", resonó con fuerza en el transcurso del panel "Cripto" realizado durante la quinta edición de la EFI Week Argentina, evento que arrancó el 27 de junio y terminará el 30 de junio, y que contó con la moderación de Juan Silvestrini, editor de iProUP.

El panel de especialistas contó con la presencia de Manuel Calderón, Financial Manager de Buenbit; Mariano Di Pietra, Chief Strategy Officer de MakerDAO; y Andrés Vilella Weisz, Head Trader & Strategist de Lemon Cash.

La charla comenzó con la coyuntura actual donde el valor de Bitcoin ronda el valor de los u$s20.000 por unidad, a diferencia de la edición pasada cuando se encontraba en torno a los u$s50.000 por unidad.

Con el ecosistema revolucionado y la posibilidad de una baja aún mayor, los invitados analizaron el contexto actual y sus diversos caminos posibles.

La preocupación por el precio de Bitcoin

El panel arrancó con Di Pietra: "Pasaron muchas cosas que tienen que ver con manejos y comportamientos de la industria como con manejos y comportamientos del sistema macro economico".

En término de la industria es vital entender que en cada ciclo sucede este apalancamiento masivo por parte de los jugadores del sistema y a ese apalancamiento masivo siempre llega a su fin y comienza el desapalancamiento", apuntó el Chief Strategy Officer de MakerDAO.

Por otro lado, remarcó que a diferencia de ciclos pasados, en este hay instricuiones de por medio dentro del ecosistema. Para el especialista actualmente se observa el mismo fenómento que se veía en el retail, en las personas, donde se quedaban insolventes o en banca rota, por sobrealancarse.

Enfatizó que "este ciclo, que es normal y ya sucedió en el pasado, se ve exacerbado por el contexto actual donde el dólar está cada vez más fuerte co las tazas de la FED que están subiendo, lo que genera que los activos de riesgo sean menos atractivos".

Diferenciales: la aparición del inversor retail

Por su parte, Vilella Weisz añadió, que en este escenario ahora se sumó el inversor retail no vinculado a lo que es cripto en los últimso dos años, lo que trajo aparejado una fuerta correlación entre los mercados tradicionales y el ecosistema cripto.

"Este fenómento trajo un problema que es que las mismas cuesitones que afectan al mercado tradicional, comenzaron afectar al ecosismta cripto", señaló el Head Trader & Strategist de Lemon Cash.

Dentro de las problematicas actuales del mercado tradicional que comienzan a afectar al mercado critpo son:

la inflación de Estados Unidos

la suba de la taza de interés lo que genera una reacomodamiento de las carteras a nivel internacional, tanto de los inversores retailers como institucionales

"Cripto es una tecnología que se esta desarrollando, la cual tiene proyectos riesgosos, pero tambien hay otros que están más probados y eso se refleja con la dinámica de precios", apuntó Vilella Weisz

La importancia de parar la "pelota" y levantar la cabeza

Por su parte, Calderón aconsejó que es "importante levantar la vista y observar bien qué ocurrió en los últimos años, ya que esta tecnología todavía es muy experimental".

"Recién estamos aprendiendo a usar esta tecnología dentro de las instituciones del mundo DeFi. Al no esta regulado, cuando ocurre algo malo, suele afectar muchísimo por el manejo que hay en manada. Todos los años vemos una innovación que arrastra a toda la industria", expresó Calderón.

En sintonía con Calderón, Di Pietra agregó: "Al no estar regulado, el ecosistema critpo está todavía en un limbo, donde inclusivo los propios jugadores que pertenecemos al ecosistema estamos tratando de entender en qué posicion de esta jerarquía de dinero existe".

"Cuando hay fanaticos que dicen que las criptomonedas deben reemplazar a todo, a mí me genera cierta duda y no creo que sean tan así. Se debe entender que esto es un sistema y que no todo va a estar capturado por cripto, al menos en el corto y mediano plazo", subrayó Di Pietra.

La caída de Terra: ¿qué fue lo que pasó?

Con respecto a la caída de Terra, el Head Trader & Strategist de Lemon Cash, calificó de "muy negativa" para las personas que estaban involucrados en la blockchain de Terra y para los que estaban desarrollando la moneda.

"Por otro lado hay otros efectos colaterales, este exceso de liquidez hace que algunas instituciones tomen riesgos extras, que los inversores de comporten de forma mas arriesgadas", agregó Vilella Weisz.

"Este protocolo y criptomoneda habían tomado mucha aceptación y popularidad dentro del ecosistema. Funcionaba bastante bien dentro de lo que lo usábamos, más allá del mecanismos que estaba por detrás para mantener a la stablecoin que colapsó", sumó Calderón.

Además, sentenció: "Quizás fue un ataque, no lo sabemos. Pero sin duda aprenderemos de esto. Las dos monedas insignias, Terra y Luna, estaban en el top 10 de CoinMarketCap, la destrucción fue colosal".

La duda existencial: ¿Entrar o no a cripto?

"Antes de entrar al ecosistmeta se tiene que estudiar y preguntar lo máximos posible y habria que involucrarse en la comunidades. Además hay que leer los protocolos. No hay que poner donde uno no sabe dónde está", enfatizó Calderón.

Por su parte, Vilella Wisz añadió que "está mal tomar a estos activos como únicos dentro de las carteras de inversión, yo soy un poco mas cauto con eso. Sí está bien invertir una porción del capital, pero no todo".

"Muchos entran a cripto por las historias de gente que se volvió millonaria y la realidad es que no creo que por comprar Bitcoin te hagas millonario. En u$s20.000 no te vas a salvar, puede ser un buen activo en tu cartera pero no te vas a salvar de por vida comprando a estos precios", concluyó.