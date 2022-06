Bitcoin se estabiliza: ¿comienza la recuperación o aún puede seguir a la baja?

La cripto con mayor capitalización de mercado "lateraliza" en la órbita de los u$s21.000 por unidad, pero sin grandes sobresaltos. ¿Cómo continuará?

El hundimiento de Bitcoin (BTC) a valores por debajo de los u$s19.000 por unidad llenó de nerviosismo a quienes se inclinaron por dolarizar sus carteras con el activo digital creado por Satoshi Nakamoto y que vieron cómo en pocos días el precio de sus tenencias se desplomaron más de 16%.

Pero tras varios días agitados en el ecosistema cripto, donde todos los tokens se desinflaron a valores impensados por sus usuarios, la calma (lentamente) intenta imponerse.

En ese marco, BTC cierra la semana en la órbita de los u$s21.000 por unidad y acumula en los últimos 7 días un incremento cercano a 3%.

Estas cifras les permiten a los usuarios más optimistas soñar con que la crisis que golpeó a los criptoactivos quede en el pasado y estemos frente a un periodo de calma, pero para los especialistas no es así.

Bitcoin llegó a cotizar casi u$s18.000 ¿Cuándo iniciará un nuevo rally alcista?

Tras tocar mínimos, ¿Bitcoin se recuperará en los próximos meses?

Si bien el mercado cripto muestra señales de recuperación y termina la semana en alza en comparación al cierre de hace siete días, figuras como Changpeng Zhao (CZ), CEO y fundador de Binance consideran que aún restan meses difíciles para el sector.

En cuanto al futuro en la cotización de la criptomoneda líder, CZ anunció que "la peor parte probablemente ya haya pasado. Hemos visto una caída bastante fuerte", pero vaticinó que BTC puede tardar "hasta un par de años" en recuperarse y volver acercarse a sus máximos históricos.

Expertos consultados por iProUP coinciden con el CEO de Binance y se muestran cautelosos ante los números favorables que cosechó Bitcoin en la semana.

Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, el exchange más importante del mundo, compartió su pronostico para el futuro cercano de BTC y sus augurios no son para nada alentadores.

En diálogo con iProUP el especialista en criptomonedas Mauro Liberman explica que las estimaciones sobre el comportamiento de BTC no pueden estar exentas a la mirada del contexto macroeconómico, donde los instrumentos de inversión considerados como "de riesgo" están en caída.

"Pareciera que lo peor aún no llegó. El ajuste de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos (FED) es solamente el comienzo de las metas que se han propuesto. Grandes firmas de Wall Street ajustaron sus predicciones ante una inminente recesión", describe Liberman, quien también es socio fundador de CrypStation.

"No se debe perder de vista que al menos la mitad de los tenedores de Bitcoin tienen sus carteras en perdida, este escenario aun es mejor que los crypto crash anteriores, lo cual podría sugerir que todavía no se ha alcanzado el mínimo del año", analiza.

Bitcoin avanza: La opinión de más especialistas

Por su parte, Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, pone paños fríos y llama a los usuarios a tener cautela.

"No creo que este descanso signifique nada en particular. Es difícil predecir qué puede pasar en las próximas semanas porque hay muchas variables en juego. Si bien en el corto plazo puede haber una recuperación, también es cierto que la tendencia bajista todavía no dio señales suficientes de que se vaya a revertir", alerta el especialista.

Además, Burbach advierte que es posible que en poco tiempo puedan romperse "algunas de las creencias populares respecto a los diferentes soportes que tiene el precio de BTC, que es el activo que marca la tendencia del mercado crypto".

"Personalmente creo que falta un poco para que veamos un mercado puramente alcista. Esto no quiere decir que los precios sigan cayendo estrepitosamente, pero sí que podamos ver periodos de volatilidad seguidas de lateralizaciones por un tiempo", subraya.

Camilo Rodríguez, experto en trading y cofundador de la academia Cracademia, coincide con sus colegas y espera una lateralización muy larga.

"Vamos a tener una recuperación real recién para noviembre. Por el momento, lo más importante es mantenerse líquido", añade en diálogo con este medio.

¿Es el momento de comprar más Bitcoin o vender las tenencias?

El desplome de Bitcoin y las principales criptomonedas provocó que muchos usuarios optaran por deshacer sus posiciones, pese a las importantes pérdidas que esto les genera.

Pero también otros apostaron por la baja y ampliaron sus tenencias a precio "outlet", como ejemplifica a iProUP una fuente del sector. "Quienes tienen dinero disponible que saben que no van a usar en el corto plazo están aprovechando que se encuentran frente a una oportunidad muy interesante para acumular Bitcoin a valores históricos (tomando en cuenta los últimos años)".

Ante este panorama, Matías Bari, cofundador de la exchange Satoshi Tango, lanza una respuesta contundente: "Aguantar siempre y comprar. No hay que perder de vista que todo el planeta está en un momento de baja y que en la Argentina el contado con liquidación disparó a casi $235".

Mariano Maisterrena, CEO de HeirloomDAO, remarca a iProUP que la historia mostró que la tendencia a largo plazo del Bitcoin es alcista pero, sin duda, en estos momentos podemos ver que podría entrar en un ciclo bearish (a la baja), por lo que rebalancear portfolios es una buena opción".

"En mi opinión, no debemos abandonar BTC, sino conservarlo como moneda principal de nuestro portfolio. Si queremos reducir nuestros holdings, la mejor manera es mantener la liquidez en stablecoins para volver a comprar en el caso que sea necesario", aconseja.