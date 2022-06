¿Hubo un complot que terminó en la debacle cripto?: ofrecen una suma millonaria para develarlo

Un usuario de Twitter asegura que el cripto crash fue producto de un ataque contra Celsius, que lanzó un corralito hasta reestablecer su operación

La plataforma de criptomonedas Celsius, que suspendió el retiro de criptomonedas en lo que se llamó un "corralito cripto", aseguró el lunes que "llevará tiempo" restablecer el servicio mientras trabaja en "estabilizar la liquidez y operaciones".

"Este proceso llevará tiempo", dijo la compañía con sede en Nueva Jersey en una publicación de blog, a la vez que declaró que mantiene "un diálogo abierto con reguladores y funcionarios" y busca "encontrar una resolución".

La compañía agregó que también está pausando sus sesiones de Twitter Spaces y Reddit Ask Me Anything (AMA) "para enfocarse en navegar estos desafíos sin precedentes y tratar de cumplir con nuestras responsabilidades con nuestra comunidad".

Sin embargo, varios creen que la falta de liquidez de Celsius se debió a un ataque por lo que se lanzó una recompensa para buscar a sus responsables.

¿De cuánto es la recompensa por hallar a los responsables?

Celsius es una de las plataformas de criptomonedas más importantes del mundo y con conexiones con el fondo de inversiones BlackRock y el exepresidente estadounidense Bill Clinton. Luego de un ataque similar al que recibió Terra, una cuenta de Internet lanzó un incentivo millonario para hallar a los responsables.

"Cualquier denunciante con voluntad de hablar y proveer pruebas definitivas de que hubo un ataque planeado contra Celsius no tendrá que trabajar ni un día más de su vida. Un grupo cripto respetado puso una recompensa verificada de más de 20 millones de dólares", asegura en un tweet el usuario TheRealPlanC.

Entre las teorías que cita el tweet, una afirma que Alameda Research y FTX conspiraron para bajar el precio de Bitcoin y, de manera indirecta, que se desarmen posiciones en criptomonedas menos "conocidas" (como Celsius) para comprar la divisa digital líder en la baja. Lo que se llama buy the dip.

Pero con la principal meta de hacer colapsar a Celsius porque su CEO, Alex Mahinsky, decidió salir rápidamente de su posición en Terra acelerando el colapso de la red que albergaba a LUNA y UST. Algo que el ejecutivo desmintió.

TheRealPlanC cita otra hipótesis, en la que varios influencers de la comunidad cripto y rivales de Celsius lanzaron una campaña de desinformación logrando que inversores salgan de esta plataforma y se refugien en otras.

Además, el usuario de Twitter aseguró que fue bloqueado en la red social por Sam Bankman Fried, CEO de FTX, SBF y Alameda, algunas de las empresas sospechadas. Si bien no arrobó a ninguna de estas cuentas, @TheRealPlanC asegura que esto demuestra que "alguien no es fanático de mis recientes hallazgos".

El colapso de Celsius

El 12 de junio, Celsius congeló los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas citando "condiciones extremas del mercado", en lo que fue un movimiento que conmovió a toda la industria de las criptomonedas.

La decisión jugó un papel importante en el declive del mercado en general, que llevó al precio de Bitcoin a hundirse por debajo de u$s18.000 durante el fin de semana, por primera vez desde 2020.

Mientras tanto, el inversionista principal de Celsius, Simon Dixon, CEO y cofundador de BnkToTheFuture, se ofreció a ayudar a la empresa mediante el despliegue de una "innovación financiera" similar a la utilizada para salvar el intercambio de cifrado Bitfinex, según consignó Bloomberg.

Celsius mantiene un "corralito" para evitar manipulaciones de mercado

"Nuestra industria ha vuelto más fuerte de cada desastre y ahora es el momento de ofrecer apoyo de abajo hacia arriba en cumplimiento con las regulaciones que siempre hemos seguido", escribió Dixon.

La oferta de Dixon llegó inmediatamente después de los informes de que es poco probable que el fondo de pensiones canadiense CDPQ (Caisse de dépôt et location du Québec) y WestCap Group, con sede en Nueva York, que lideraron la ronda de financiación Serie B de Celsius por u$s750 millones el año pasado, salgan ahora al rescate del asediado prestamista de criptomonedas.

Mientras tanto, después de una semana turbulenta en los precios del mercado cripto, algunos observadores apuntan a señales tentativas de que los precios han tocado fondo, al menos por ahora.

"Dado que los vendedores forzados parecen impulsar gran parte del lado de las ventas reciente, el mercado podría comenzar a observar si están surgiendo señales de agotamiento de los vendedores en las próximas semanas y meses", señala un informe de Glassnode, empresa dedicada a procesar datos e información públicos alojados en las redes de datos criptográficas (Blockchain).

En lo que va del año, el mercado cripto enfrentó dos "fases distintas de capitulación" desde que alcanzó un máximo de cerca de u$s69.000 en noviembre, dijo Glassnode.

El primero fue provocado por el colapso de la moneda estable TerraUSD a principios de mayo, y el de la semana pasada fue impulsado por "un desapalancamiento masivo en toda la industria, tanto dentro como fuera de la cadena".

Los patrones comerciales actuales en Bitcoin y Ether indican que algunos grandes tenedores de criptomonedas están "persiguiendo liquidaciones para obtener ganancias de expulsar a otros jugadores", dijo a Bloomberg Chiente Hsu, director ejecutivo de la plataforma financiera descentralizada ALEX.