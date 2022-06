Bill Gates destrozó a los NFT y los tildó de estar "basados ​​en la teoría del mayor tonto"

El filántropo y multimillonario Bill Gates, se unió a la lista encabezada por Warren Buffett, y criticó a los proyectos de criptomonedas, como los tokens no fungibles (NFT), calificándolos de farsas "basados ​​en la teoría del mayor tonto" en una conferencia sobre el clima.

"Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos mejorarán enormemente el mundo", enfatizó Gates en tono sarcástico mientras daba una charla en el marco de un evento en Berkeley, California, organizado por TechCrunch.

Gates criticó a las criptomonedas en reiteradas ocasiones y hasta discutió con Elon Musk, fundador de Tesla, en 2021 sobre si BTC es demasiado arriesgado para los inversores minoristas y el daño ambiental de la minería que genera este tipo de activos.

La semana arrancó con el Bitcoin y su baja superior al 15% el lunes y otro 5,4% el martes.

Analistas creen que este fenómeno es parte de una liquidación de criptomonedas más amplia impulsada por una inflación estadounidense superior a la prevista y el cese de los retiros por parte de la plataforma de préstamos Celsius.

En este contexto de incertidumbre del mercado, las colecciones populares de NFT, incluido el Bored Ape Yacht Club, favorito de las celebridades, también se ven muy afectadas.

