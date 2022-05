Buenbit argentina permitirá comprar "oro sin límites": ¿cómo aprovechar esta nueva herramienta?

La firma ofrecerá la herramienta PAX Gold, un token que mantiene una relación de 1:1 con el oro y que podrá adquirirse desde $200. Todos los detalles

La aplicación argentina Buenbit, que en marzo sumó nuevos nuevos tokens a su listado, anunció la incorporación de seis nuevas herramientas PAX GOLD, AXS, AVAX, FTM, MANA y LUNA.

Las nuevas ofertas se sumarán en el transcurso de esta semana a razón de un token por día.

El primero en ingresar a operaciones será PAX GOLD (PAXG), una stablecoin respaldada en el commodity más estable del mundo: el oro.

PAXG mantiene una relación de 1:1 con una onza troy, una onza particular que equivale a 31,1 gramos (la común es de 28,3 gramos).

Buenbit suma PAXG, un token para invertir en oro: los detalles

Actualmente, el token PAXG cuenta con una capitalización de mercado de $610.814.373.

En tanto, su valor ronda aproximadamente los u$s1.966.

A partir de ahora, a través de Buenbit, cualquier persona tendrá acceso al "oro" ya que los inversores podrán adquirir este activo en pequeñas fracciones.

Buenbit y sus nuevos token

¿Cómo funciona la nueva herramienta de Buenbit?

El comprador se hará dueño de forma indirecta de oro físico, que se guarda en las reservas de las bóvedas de Paxos Trust Company, empresa regulada por el New York State Department of Financial Services.

Al estar respaldado por un commodity, la criptomoneda PAXG tiene la ventaja de estar estabilizada por un activo que es bien visto por los ahorristas que buscan protegerse de la inflación.

En ese sentido, no resulta extraño que las principales bolsas del mundo reportaran una importante apreciación del oro durante los dos últimos años.

PAXG tiene la ventaja de la movilidad y de los bajos costos de operación de cualquier criptoactivo frente el altisimo costo de mantener oro físico almacenado de forma particular.

PAXG cuenta también con otras ventajas

Además, el token PÄXG posee la liquidez inmediata que ofrece la plataforma.

Al sumar a este token a su lista de activos digitales, Buenbit facilita el acceso al mercado del oro que, hasta ahora, solo estaba al alcance a través de pocas entidades financieras o mediante ETFs.

Estas son las criptomonedas que sumará Buenbit en el transcurso de la semana:

PAX Gold: Stablecoin basada en oro tokenizado garantizado por Paxos

AXS: Token popular del mundo Play to Earn

AVAX: Token de la red Avalanche

FTM: Token de la red Fantom

MANA: Token del metaverso más famoso: Decentraland

LUNA: Token de mayor crecimiento en el 2021, apuntalada a UST y el ecosistema Terra

Esta novedad es relevante para el ecosistema cripto debido a que los usuarios contarán con nuevas opciones para diversificar su portfolio y con más recursos financieros para sortear las dificultades de un sistema económico ineficiente en la región.

Así, de acuerdo con sus necesidades y su perfil, el usuario dispone de dieciocho criptoactivos reconocidos del mercado.

Seguridad para operar cripto con tranquilidad

Buenbit está comprometido con la práctica de políticas y procedimientos internacionalmente reconocidos y destinados a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La firma adopta medidas para garantizar la verificación de los usuarios y la seguridad de las transacciones financieras.

Además, el 95% de los fondos se guardan en cold wallets (billeteras que nunca han tenido conexión a Internet) y que, por lo tanto, son inhackeables.

La app cuenta con la herramienta 2FA (Autenticación de identidad en dos pasos) como mecanismo extra para blindar su cuenta (recomendable).