Luego de aterrizar en Uruguay, Ripio anticipa cuál es su próximo destino regional

Mientras el mercado de los criptoactivos y servicios blockchain siguen creciendo en toda América Latina, Ripio se consolida como protagonista. La empresa argentina anunció el desembarco de sus operaciones en Uruguay con una inversión de u$s 3 millones y anticipó su llegada a Colombia con su plataforma de compra y venta en pesos colombianos y servicios cripto B2B para empresas.

Acerca del plan de expansión de la compañía, Sebastián Serrano, fundador y CEO de Ripio, sostuvo que "el desembarco en Uruguay es un proyecto que venimos construyendo hace más de un año porque creemos que este país tiene un potencial extraordinario en relación a las criptomonedas".

Y agregó: "Queremos convertirnos en aliados de todos los latinoamericanos para acercarles herramientas sencillas y brindarles información confiable, siempre con el objetivo de educar y que eso les permita tomar decisiones inteligentes y conscientes en relación a sus finanzas personales".

Por su parte, y en relación a la inminente llegada de la firma a Colombia, destacó el interés que hay por el mundo de las criptomonedas y el desafío de posicionar a Ripio como la marca que acerca esta tecnología de forma simple y segura a todos los segmentos de la población. "Estos proyectos nos permiten reafirmar y materializar nuestra misión de abrir más puertas de acceso al mundo cripto", añadió.

Desde 2013, Ripio ofrece productos tecnológicos y alternativas digitales a las soluciones financieras tradicionales para alcanzar a todos los segmentos de la población.

En 2021, la empresa adquirió la firma BitcoinTrade, una de las principales plataformas cripto de Brasil y a continuación cerraron una ronda de inversión Serie B por u$s50 millones, liderada por Digital Currency Group e incorporando a Amplo (principales inversores de la plataforma de trading norteamericana Robinhood),

Marcos Galperin (Fundador y CEO de Mercado Libre) y Martin Migoya (Fundador y CEO de Globant) como inversores institucionales.

Ripio trabaja para desarrollar la infraestructura necesaria para acercar la economía digital a un número cada vez mayor de personas, ofreciendo también contenidos útiles, información de calidad y recursos educativos para ampliar su misión de acceso a partir del conocimiento y la capacitación gratuita.

Para ello, ofrece contenido en su web para que cada persona que decida operar en la plataforma pueda hacerlo con información confiable y sobre todo de manera responsable y consciente

Hace algunos días, el CEO de la empresa Binance, Changpeng Zhao, se reunía con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El empresario aseguró por medio de Twitter que conversaron sobre blockchain y economía y afirmó que "el mandatario se quedó con su tarjeta".

Aunque por el momento no existe un marco legal que contemple a las criptomonedas en Uruguay, el Banco Central elaboro a finales del 2021 un documento que se aproxima al "manejo de activos virtuales en Uruguay".

Had the pleasure of meeting President @LuisLacallePou of Uruguay a few days ago. Strong, confident and very chill. I gave him my card, and he just held it like that. ???? Discussed high level blockchain, economy, etc. No specifics, no endorsements. pic.twitter.com/hiqv2oqBtY — CZ ???? Binance (@cz_binance) March 24, 2022