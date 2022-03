Cuáles son las variables que están influenciando en el "ánimo cripto" y en el futuro del sector

Los recientes acontecimientos geopolíticos han puesto patas arriba la ética y la imagen de las criptomonedas. ¿Qué significa esto para su futuro?

El mes pasado, la crítica cultural Alison P. Davis publicó un artículo en The Cut titulado "A Vibe Shift is Coming. Will Any of Us Survive It?" (Se avecina un cambio de vibraciones. ¿Sobrevivirá alguno de nosotros?). El "cambio de vibraciones" al que se refería Davis no tenía nada que ver con las criptomonedas. Se refería a un cambio radical en la cultura pop y en las tendencias sociales, especialmente en vista del actual ascenso de la Generación Z en el ámbito de las tendencias y la relevancia cultural. Sin embargo, su posicionamiento me llamó la atención porque puso acertadamente el dedo en algo crucial que también se ha estado sintiendo, particularmente en lo que se refiere a las criptomonedas. El cambio de paradigma hacia el próximo momento cultural —sea cual sea— es perceptible, aunque no sea palpable. No podemos distinguirlo, pero sabemos que está en el aire. Las condiciones concretas aún no han cambiado, pero el ambiente sí.

En los días que siguieron a su publicación, el "cambio de vibraciones" acaparó la atención de Twitter y, en muchos casos, su mofa. Por muy tonto que sea el término, capta algo real y similar que está ocurriendo en el espacio de las criptomonedas. Por muy ridículo que pueda parecer en un principio, hay un cambio de vibraciones en las criptomonedas.

Gusta el término "cambio de vibraciones" porque se trata exactamente de eso: un sentimiento, una corazonada, un estado de ánimo, un tono, una vibración. A lo largo de su breve historia, los cambios de vibraciones de las criptomonedas han seguido a los cambios en la propia tecnología. El "wild west" inicial de las criptomonedas, en el que todo era válido, surgió de la transición de Bitcoin (BTC) de una solución de pago entre pares (P2P) a un almacén de valor, y luego se volvió aún más frenético con la introducción de Ethereum, que demostró el potencial de los contratos inteligentes. Este optimismo medio maníaco se volvió más serio y empresarial a medida que las finanzas descentralizadas (DeFi) se expandieron a costa de las redes legítimas de nivel 2. El desarrollo de los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) trajo a los artistas y músicos al redil, y no al revés.

Esto no es algo bueno o malo, es simplemente un hecho. La tecnología determina el discurso en DeFi y las criptomonedas, lo que significa que también dicta la cultura. Que "esto ya no es así" es un argumento que solo se puede esgrimir después de que la tecnología real haya alcanzado un cierto nivel de sofisticación y legitimidad pública, que es lo que ha sucedido con las criptos y DeFi. El "cambio de vibraciones" de las criptomonedas es un concepto necesariamente nuevo, y está ocurriendo de una manera particularmente interesante.

En otras palabras, la forma de hablar de las criptomonedas está cambiando, pero no en respuesta a la tecnología en sí. La gente está hablando como si tuviera una mayor inversión en el juego y no solo porque haya invertido su propio capital en dichas inversiones. La gente está pensando más en el papel de las criptomonedas en el mundo en general, y no solo en términos egoístas relacionados con la obtención de beneficios de la adopción generalizada.

Del beneficio a la política

¿Me atrevo a decir que nos hemos vuelto políticos? La primera vez que lo noté fue con la protesta de los camioneros canadienses contra las vacunas obligatorias. Este asunto encendió el espacio de las criptomonedas y no estuvo del todo de acuerdo o en desacuerdo con los objetivos reales del grupo. Ante la congelación de los activos tradicionales por parte del gobierno y el bloqueo de las plataformas estándar de recaudación de fondos como GoFundMe, los camioneros recurrieron a bitcoin y recaudaron 900,000 dólares en cuestión de días. Los intentos posteriores del gobierno canadiense de bloquear los criptoactivos asociados al grupo que protestaba solo tuvieron un éxito parcial.

Después de que un juez del Tribunal Superior de Ontario emitiera una orden judicial para congelar millones de dólares en criptomonedas al grupo, la comunidad de criptos respondió con una mezcla de protesta y desconcierto. El monedero multifirma Nunchuck tuvo que responder públicamente que, política aparte, no podían proporcionar la información citada aunque quisieran: "Somos un proveedor de software, no un intermediario financiero de custodia", y uno que no tiene forma de embargar los activos de sus usuarios.

Dejando a un lado el malestar por las posiciones políticas de los camioneros, la represión levantó algunos grilletes en nuestro espacio. La idea (convertida en realidad) de que un gobierno federal pueda confiscar criptoactivos con una orden judicial y por motivos relacionados, al menos en parte, con la ideología, va en contra de todo lo que esta comunidad se enorgullece. La invasión rusa de Ucrania no hizo más que subrayar este sentimiento.

La criptoeconomía de la guerra

En los primeros días de la invasión rusa ocurrieron algunas cosas interesantes. El gobierno ucraniano solicitó pronto donaciones en bitcoin (lo que inevitablemente llevó a los estafadores a intentar clonar la cuenta para su propio beneficio), y luego pidió a los exchanges de criptomonedas que congelaran las cuentas rusas. Convertir las criptomonedas en un refugio financiero seguro y un depósito de valor fiable para un país en guerra fue un cambio de juego, cuyos efectos sentiremos durante años. Muchos de estos exchanges se negaron, alegando que eso castigaría injustificadamente a los ciudadanos rusos de a pie por las acciones de sus líderes. Algunas de las personalidades más importantes del espacio parecían estar del lado de la neutralidad, pero no sin reservas. Vitalik Buterin tuiteó de forma notablemente vaga sobre la neutralidad de las criptomonedas.

Reminder: Ethereum is neutral, but I am not. — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 24, 2022

Más allá de eso, una guerra terrestre en Europa ha hecho que, como era de esperar, muchos de nosotros perdamos el gusto por la última y estrafalaria emisión de NFT, al menos por ahora: hay cosas más serias de las que hablar. Y, en realidad, se está hablando de criptomonedas. Ese es el cambio de vibraciones, y no está ocurriendo en respuesta a la tecnología. Está ocurriendo en respuesta al mundo real, y está cambiando los contornos de las criptos. Está provocando un ajuste de cuentas moral que va hasta lo más profundo de lo que se supone que hacen las criptomonedas y para quién se supone que son. Se trata del precio de la neutralidad y de lo que significa exactamente la neutralidad.

Si las criptomonedas han penetrado en el mundo real, el mundo real está ahora penetrando en las criptomonedas. La perspectiva miope y divorciada de la realidad de la que nos acusan nuestros detractores está desapareciendo. Este cambio de vibraciones está dificultando la predicción de lo que vendrá después, especialmente ahora que de repente nos vemos envueltos en enormes apuestas geopolíticas. La conversación ha cambiado porque las reglas del juego han cambiado. Las criptomonedas son todo diversión y juegos hasta que alguien empieza una guerra. O, para el caso, una protesta de camioneros.

¿El fin de la historia o el futuro de las criptomonedas?

Sigo confiando en el futuro de las criptomonedas y de DeFi, pero va a ser un futuro complicado. La protesta de los camioneros canadienses y la guerra en Ucrania se han convertido en situaciones inesperadas que no tienen respuestas fáciles y, en muchos casos, algunas muy desagradables. Al igual que la mayoría de las personas involucradas en este espacio, sigo creyendo que un gran elemento del poder duro y blando de las criptomonedas está relacionado con su estatus descentralizado sin bancos y alejado de los mecanismos tradicionales de las finanzas globales. Pero estas cosas nunca son tan sencillas.

La finalidad de un cambio de vibraciones es que lo que viene después sigue siendo desconocido. Apenas estamos despertando al poder de las criptomonedas y a las enormes implicaciones de una infraestructura financiera legítima y resistente a la censura. Lo que esto significa para el futuro y hacia dónde vamos desde aquí es incierto, y tenemos más en juego que los habitantes culturales de la ciudad de Nueva York a los que se aplicó originalmente el término. El dinero autosuficiente que existe fuera del control de las finanzas tradicionales no se ha probado en los contextos de conflicto geopolítico y guerras culturales. Lo que ocurra a continuación lo cambiará todo, indicó Cointelegraph.