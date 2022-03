La revista Time lanzará un NFT con su nueva tapa junto al padre de Ethereum

El proyecto Timepieces cuenta con una comunidad de 25,000 usuarios, entre artistas, coleccionistas y recaudó más de u$s10.0 millones el año pasado

Los NFT no parecen tener límites, una edición de la revista Time, que tiene al cofundador de Ethereum (ETH) Vitalik Buterin en la portada, se convertirá en un token no fungible. La edición no solo se lanzará como un NFT coleccionable, sino como la primera revista completamente descentralizada realizada por Time, una de las revistas de noticias semanales con más renombre mundial.

La revista se lanzará en blockchain el próximo 23 de marzo, en asociación con LITDAO, una organización autónoma que desarrolla libros de forma descentralizada. Todos los poseedores de monederos Timepieces, el proyecto de la empresa enfocado en NFT, recibirán la emisión del token.

La tapa de la revista convertida en NFT.

Un cripto equipo

En el marco de la ola de modernización e innovación introducida por Web 3.0, Time buscó alternativas en el mundo de las criptomonedas para seguir siendo relevante en el mercado editorial y de medios. Su proyecto Timepieces ya cuenta con una comunidad de 25,000 usuarios, entre artistas, coleccionistas y entusiastas, tanto de la revista como del mundo cripto.

Lanzado en septiembre del año pasado, este proyecto ya generó más de u$s10 millones en ingresos para la empresa. Solo tres de sus icónicas portadas de NFT se subastaron por u$s435.000.

Sobre el lanzamiento de la primera revista totalmente descentralizada, el presidente de la institución, Keith A. Grossman, comenta que: "A medida que TIME continúa ampliando los límites de lo que es posible dentro del ecosistema Web 3.0, producir la primera revista completa en blockchain se sintió como una extensión natural para nuestra marca y sabíamos que nuestra comunidad lo apreciaría particularmente", según publicó el sitio de BeinCrypto.

Por otro lado, se debe recordar que Buterin fue incorporado a lista de Time de las personalidades más influyentes del mundo en 2021, y la revista señaló que las ideas del ruso-canadiense dieron lugar a "nuevas formas de aprovechar la tecnología blockchain".

La advertencia de Buterin

El emprendedor cripto ruso-canadiense Vitálik Buterin, cofundador del sistema de cadenas de bloques Ethereum, advirtió a los inversores sobre los riesgos de las criptomonedas.

"El peligro es que tienes estos monos de tres millones de dólares y se convierte en un tipo de juego de azar", afirmó Buterin en una entrevista con Time publicada este sábado, refiriéndose a una de las colecciones de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) más prestigiosas del mundo Bored Ape Yacht Club.

Buterin ya había hablado sobre un posible "criptoinvierno", que favorecería a las criptomonedas

Al programador le preocupan los peligros que representan para los inversores las crecientes comisiones por transacción y las ostentosas muestras de riqueza como los NFT caros. Según Buterin, las criptomonedas han dado lugar a exhibiciones descaradas de riqueza, lo que a su vez ha creado la percepción pública de que poseer divisas digitales te permitirá hacer una fortuna rápidamente.

El cofundador de Ethereum reconoce que el aumento de la popularidad de las criptomonedas ha generado impacto medioambiental y se han convertido en un medio de evasión fiscal, blanqueo de dinero y estafas, indicó ActualidadRT.

Sin embargo, el experto mantiene su optimismo en cuanto a las criptomonedas. Buterin pretende que Ethereum desafíe el concepto de gobiernos centralizados y altere el control de Silicon Valley sobre la vida digital de todos. "Si no ejercemos nuestra voz, las únicas cosas que se construyen son las que son inmediatamente rentables", aseveró el programador, subrayando que "estas suelen estar lejos de lo que realmente es mejor para el mundo".