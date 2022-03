La razón por las que los saldos de ethereum en exchanges han caído tanto

La cantidad del token nativo de Ethereum, Ether (ETH), que se mantiene en los exchanges de criptomonedas ha caído a sus niveles más bajos desde septiembre de 2018, lo que indica la intención de los operadores de mantener los tokens con la esperanza de un repunte del precio en 2022.

En particular, casi 550.000 tokens ETH -con un valor de alrededor de 1.610 millones de dólares- han abandonado las plataformas de comercio centralizado en lo que va de año, según datos proporcionados por Glassnode. La salida masiva ha reducido el saldo neto de Ether de los exchanges a 21,72 millones de ETH, por debajo de su máximo histórico de 31,68 millones de ETH en junio de 2020.

Curiosamente, más del 30% de todas las retiradas de Ether de los exchanges presenciadas en 2022 aparecieron a principios de esta semana, según muestran los datos de IntoTheBlock. En detalle, más de 180.000 ETH abandonaron las plataformas de trading de criptomonedas el 15 de marzo, llevando el valor de la salida semanal a un poco más de 500 millones de dólares a partir del 18 de marzo.

Los datos de Chainalysis mostraron lecturas similares, revelando que los tokens de Ether podrían haber salido de los exchanges esta semana a una media de unas 120.000 unidades por día, una señal alcista. Extractos:

"Los activos mantenidos en los exchanges aumentan si hay más participantes en el mercado que quieren vender que comprar y si los compradores eligen almacenar sus activos en los exchanges".IntoTheBlock proporcionó una perspectiva alcista similar mientras citaba un fractal de octubre de 2021 que vio el precio de Ether subir un 15% diez días después de que la red Ethereum detectara retiros masivos de ETH de los exchanges de criptomonedas centralizados.

El aumento de los retiros de Ether de los intercambios de esta semana coincidió con alrededor de 190.000 ETH que se movieron a los pools de "stETH liquid staking" de Lido, señaló IntoTheBlock.

Para recapitular, Lido es un servicio de staking no custodiado que permite a los usuarios superar los retos asociados al staking en la Beacon Chain de Ethereum 2.0, incluyendo el requisito de apostar un mínimo de 32 ETH o sus múltiplos. Además, Lido propone resolver el problema de la eficiencia del capital mediante la emisión de stETH, la versión tokenizada de los ETH apostados.

En los últimos 30 días, los titulares de Ether han añadido más de 1 millón de ETH al contrato de Ethereum 2.0. Y a medida que el protocolo se prepara para cambiar por completo a proof-of-stake en verano - a raíz de su "Merge" a principios de esta semana en la red de pruebas Kiln - la probabilidad de que más tokens Ether se queden sin suministro activo ha aumentado.

Lol. No one told anon that there's going to be a liquidity squeeze in newly minted Ether in a few months. No newly minted Ether will enter circulation between the Merge (Juneish) and Shanghai (Decemberish). I'd text them but I don't even have their number. You got it? Poor anon. — superphiz.eth ???????????? (@superphiz) March 16, 2022