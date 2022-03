Batman llega a los NFT: ¿cuánto valen sus tarjetas coleccionables exclusivas?

El famoso súper héroe y los personajes de su nueva película estarán disponibles a la venta en este formato digital ideal para fanáticos

Batman acaba de sumar una nueva película en su larga lista de productos (The Batman), con Robert Pattinson en el papel del súper héroe de Ciudad Gótica. Y ese lanzamiento dio lugar a la presentación de una colección exclusiva con los personajes del film en formato de Token no fungible (si no sabés lo que es un NFT, te invitamos a conocer más sobre estos nuevos activos digitales).

Cartamundi y Warner Bros. Consumer Products se asociaron para esta presentación que combina el mundo digital y el físico, destinado a los fans del mundo de DC Comics, los usuarios de criptomonedas y los coleccionistas de cromos.

Esta nueva serie de NFT (bautizada como DC Hybrid Trading Cards by Hro) permitirá desbloquear el esperado "DC Multiverso" y coleccionar, intercambiar y comprar las primeras tarjetas coleccionables digitales únicas basadas en los personajes de DC Comics.

"Utilizando NFT acuñados en Immutable X, una cadena de bloques Layer2 neutra en carbono basada en Ethereum, DC Hybrid Trading Cards de Hro llegará a los estantes y billeteras digitales en marzo de 2022, con contenido adicional y de edición limitada durante todo el año", manifestaron las compañías en un comunicado.

Pam Lifford, responsable de Marcas y experiencias globales de WarnerMedia, agregó que "esta plataforma brindará a los fanáticos una forma completamente nueva de interactuar con sus personajes favoritos de todo el DC Multiverso e incluso expandir su capacidad de interactuar con otros coleccionistas".

Los paquetes de cartas coleccionables comenzarán costando u$s4,99.

Cómo funcionan estas nuevas tarjetas coleccionables de Batman

Cada DC Hybrid Trading Card de Hro presenta conocidos personajes de DC Comics y estará equipado con un código QR único que conecta la tarjeta física con su "gemelo" digital en la aplicación Hro.

Los paquetes de cartas coleccionables (disponibles en seis formatos diferentes) tienen un precio que comienza en u$s4.99.

Luego, desde la aplicación Hro, se podrá comprar, vender e intercambiar hasta obtener una colección completa.

La llegada de Warner al metaverso

Con esta presentación, Warner dio un paso clave para su desembarco en el metaverso, un mercado que promete generar negocios de más de u$s800.000 M.

La primera rama en hacerlo fue Warner Music, en febrero cuando anunció su asociación con el juego Blockchain de cartas coleccionables, Splinterlands.

Además firmó un acuerdo con la plataforma descentralizada de mundos virtuales, The Sandbox.