Bitcoin se acerca al nivel de u$s 38.000, ¿qué puede pasar en los próximos días?

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD rondaba los u$s 39.000 después de varios intentos de romper el soporte de u$s 38.000.

El par también había visto un breve aumento por encima de los u$s 40.000 el viernes gracias a los desarrollos geopolíticos, sin embargo, esto duró unos minutos antes de que regresara el statu quo anterior.

Tales "falsificaciones" a niveles más altos, que terminaron con Bitcoin cerrando el círculo y liquidando posiciones cortas y largas, ya era un comportamiento familiar para los participantes del mercado este mes.

Ahora, sin embargo, los marcos de tiempo más bajos comenzaban a mostrar signos de que una tendencia bajista más significativa podría estar en el horizonte.

"Las velas de BTC de 3 días están coqueteando con la MA de 200 días por primera vez desde la caída de Covid", advirtió el recurso de análisis Indicadores de materiales a los seguidores de Twitter ese día. "Si esto es un precursor de lo que va a hacer la vela semanal, asegúrate de tener suficiente polvo para aprovechar la oportunidad de compra que sigue. Ese rebote puede cambiar tu vida".

La media móvil de 200 semanas, actualmente justo por encima de los u$s 20.000 y sigue subiendo, ha actuado como una zona inferior histórica a lo largo de la vida útil de Bitcoin y nunca se ha violado.

Alcanzarlo requeriría una caída del 50% del precio spot actual y del 70% de los máximos históricos, algo que, sin embargo, el par BTC/USD ha logrado en el pasado.

El colapso de Covid, por ejemplo, experimentó una caída del 60% en cuestión de días antes de que una reversión igualmente fuerte iniciara un nuevo paradigma de precios más adelante en el año.

Mientras tanto, Bitcoin permaneció a merced de los mercados bursátiles durante la semana, con una tendencia a la baja para limitar las pérdidas semanales del 2.9% y el 3.5% para el S&P 500 y el Nasdaq, respectivamente.

Anteriormente, el popular trader Pentoshi había declarado claramente que creía que un evento al estilo de Wall Street Crash podría apoderarse de los mercados este año.

En el lado positivo, las recompras de ballenas y el crecimiento de la billetera de los inversores más pequeños proporcionaron razones para estar alegres para los hodlers a largo plazo.

Unos 30.000 BTC abandonaron Coinbase el viernes, mientras que las reservas de exchanges imitaron las disminuciones observadas en julio y septiembre del año pasado, inmediatamente antes de que Bitcoin hiciera aumentos significativos en los precios.

Big smart whale moved 24,000BTC today. Usually, transaction like this signify OTC trades. Good sign for $BTC pic.twitter.com/SLwmAGwotf — whalemap (@whale_map) March 11, 2022