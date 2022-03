Donaciones a Ucrania: un exchange reparte u$s10 millones en Bitcoin

La exchange Kraken, con sede en los Estados Unidos, anunció que donará $s10 millones en Bitcoin (BTC) para apoyar a las personas en Ucrania afectadas por la invasión de Rusia a su país.

Este "ambicioso paquete de ayuda", tal como lo denominó la compañía, será para quienes hayan abierto una cuenta en su plataforma antes del 9 de marzo. El dinero, que se estima en u$s1.000 en Bitcoin para cada usuario, podrá ser retirado inmediatamente de la exchange en BTC o en otros activos de su elección.

Además, la firma reveló que cubrirá las tasas de conversión y se comprometió a donar el equivalente a las tarifas comerciales totales pagadas por sus usuarios con sede en Rusia durante la primera mitad de 2022.

Las donaciones en BTC y otras criptomonedas fueron en aumento desde que Rusia anunció una "operación militar especial" para invadir Ucrania a finales de febrero y la cifra total se ubica cerca de 100 millones de dólares en donaciones de activos digitales.

Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania, anunció: "Cada día hay más gente dispuesta a ayudar a Ucrania a combatir la agresión. En su lugar, anunciaremos pronto NFT para apoyar a las Fuerzas Armadas".

El motivo parece ser una cuestión de seguridad, ya que las donaciones a través de las criptomonedas corrían el riesgo de recibir un ataque de phishing.

Fedorov es el mismo que pidió a Elon Musk activar Starlink en Ucrania para tener internet. El gobierno de Ucrania está siendo muy activo en redes sociales y se está erigiendo como uno de los gobiernos más proactivos en el uso de las criptomonedas.

Desde finales de febrero aceptan donaciones en Bitcoin y Ethereum a una dirección blockchain particular.

Sin embargo, es muy fácil que esa dirección pueda ser cambiada por otra de manera maliciosa.

Sea por hacerse pasar por un organismo oficial o apuntando a otra dirección. Este ataque por phishing ya se habría producido.

The people of Ukraine fighting for our freedom are forever grateful to Gavin Wood @gavofyork for the generous donation of $5M of @Polkadot $DOT as promised publicly. Thank you from all of us here in Ukraine working for a peaceful future ???????? — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 1, 2022