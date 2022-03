Bitcoin estaría en marcha a los u$s 36.000, ¿qué se puede esperar de la criptomoneda?

El precio de bitcoin (BTC) se dirigió a la baja en el cierre semanal del 6 de marzo con las tensiones geopolíticas y la debilidad macro asociada firmemente en el foco.

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD alcanzó sus niveles más bajos en más de una semana el domingo, después de que la volatilidad regresara durante la noche. El precio de bitcoin estaba en proceso de probar el soporte de 38.000 dólares al momento de escribir este artículo, con pérdidas de tres días que se acercan al 12%.

A pesar del entorno de trading "fuera de horario", la tendencia era claramente a la baja para la mayor criptomoneda, mientras el estado de ánimo en la renta variable global se tambaleaba entre los analistas.

"La renta variable mundial ha perdido 2,9 millones de dólares de capitalización de mercado esta semana, ya que la guerra podría desencadenar un importante choque de estanflación", advirtió ese día el comentarista de mercados Holger Zschaepitz. "Los economistas recortan sus previsiones de crecimiento y aumentan las proyecciones de inflación. Los mercados bursátiles mundiales valen ahora 110 millones de dólares, lo que equivale al 130% del PIB mundial, lo que parece caro para la situación actual", declaró.

En caso de que se produzca una mayor corrección de las TradFi (finanzas tradicionales), el mercado de criptomonedas, ya de por sí inestable, podría salir igual de mal parado, según afirman algunos, al menos al principio.

El popular trader y analista Pentoshi llegó a pronosticar una repetición del colapso mundial que desencadenó la Gran Depresión hace 90 años.

The most exciting thing this year. Will be global markets collapsing. Any market that trades above 0 will be too high. They will call this. "The greater depression" which will be 10x worse than the Great Depression. Goodnight https://t.co/v1JUsy1eyA — Pentoshi ???? (@Pentosh1) March 6, 2022