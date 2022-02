Atención inversores: experto revela que Ethereum "podría crecer" más que Bitcoin

La estratega de Morgan Stanley, Denny Galindo, precisó que Ethereum podría tener un mercado más grande que Bitcoin y proyectó el potencial que posee

Un informe publicado por Morgan Stanley destaca que Ethereum (ETH) está asociado, por los usuarios, a una mayor cantidad de actividades económicas que Bitcoin (BTC).

Según el relevamiento, los usuarios no utilizan solo a ETH para pagos o almacenamiento de valor sino a tokens no fungibles (NFT) y aplicaciones descentralizadas (DApps).

Según el analista Denny Galindo, los diversos casos de uso de la criptodivisa podrían hacer que el mercado sea más grande que el de Bitcoin.

"Al reflexionar sobre la pregunta, '¿Puede Ethereum caber en una cartera?', resaltó Galindo y explica que "simplemente" detalló los casos a favor y en contra.

Ethereum, una red fuerte que se proyecta

"Ethereum, al crear un gran mercado para DApps, tiene más utilidad potencial y, por lo tanto, un mercado potencialmente más grande que Bitcoin", resaltó.

El informe de Galindo también remarca que Ethereum puede estar integrándose con los mercados financieros tradicionales, y puntalizó que la correlación con el mercado de valores es casi el doble que la de BTC.

"Si bien Ethereum y Bitcoin tuvieron una correlación de 0,70 entre sí desde diciembre de 2018, Ethereum tuvo casi el doble de correlación con el S&P 500, 0,26, frente a 0,14 para Bitcoin… Si estas correlaciones se mantienen, reemplazar parte de la exposición de Bitcoin con Ether podría en realidad hacer una cartera más correlacionada con las acciones", apuntó.

Y añadió: "No hacemos ninguna recomendación sobre si comprar o vender Ether. No vemos que esta clase de activos desaparezca. Cuanto más rápido podamos educarnos, más rápido podremos entender cómo la criptomoneda puede encajar en algunas carteras, aunque no en todas".

Vitalik, el creador

Expertos locales

Santiago Di Paolo, Head of Community Growth and Research en Lemon, resalta que una de las claves de su avance es que "habilita el terreno para hacer mucho más que enviar y recibir valor descentralizado".

"Ethereum es una plataforma para correr aplicaciones descentralizadas (dApps) y es la base de todo el ecosistema DeFi. De aquí surge el término dinero programable. Y es justamente este nuevo ecosistema financiero abierto, transparente y sin censura en el que las distintas dApps se conectan entre sí, y que creció de una manera exponencial el último año", detalla Di Paolo.

Y añade: "el precio refleja cómo millones de nuevos usuarios se volcaron a este nuevo ecosistema financiero y utilizado los distintos productos. Llegó un momento en el que el uso de la red era tan grande que se comenzó a saturar y operar allí se tornó muy caro".

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, argumenta: "Me parece que es una red muy potente y que tiene por detrás un ecosistema muy desarrollado y que está innovando permanentemente".

Federico Goldberg, CEO de Tienda Dólar, resalta a iProUP: "Definitivamente, si uno esta dispuesto a tolerar la volatilidad y pensar a largo plazo, ETH es una muy buena alternativa. Se trata de una moneda 100% descentralizada y que permite programar en blockchain. Los ICO, Defi, SmartContracts todo eso existe gracias a ETH".