Las acciones ven una volatilidad salvaje mientras que el precio actual de Bitcoin logra salvar a la moneda de una caída mayor

Las entradas fueron lideradas por fondos centrados en BTC que generaron USD 13,8 millones. Sin embargo, los fondos centrados en ETH sufrieron $ 15,6 millones en salidas. Mientras tanto, los fondos enfocados en SOL atrajeron $1.5 millones, con $1.5 millones y $1.4 millones para DOT y ADA respectivamente. Los productos de inversión de monedas de activos múltiples generaron entradas netas de $ 8 millones.

Aunque ETH fue la única criptografía que experimentó una salida de los fondos criptográficos y también registró una caída mayor que la de BTC, la actividad de su red no es tan mala como la acción de su precio. Si bien el precio de ETH cayó más del 30% para alcanzar un mínimo de $2150, la actividad en la red no ha caído en la misma magnitud, lo que implica que los titulares y usuarios de ETH no son sensibles a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Esto garantiza que ETH pueda mantener el liderazgo entre las altcoins, especialmente cuando las nuevas cadenas de bloques ETH-killer como SOL están teniendo problemas. La red SOL se rompió durante la liquidación debido a la congestión, lo que provocó que muchos comerciantes en SOL Defi fueran liquidados porque no pudieron recargar sus márgenes.

ETH ha recuperado así el nivel de $ 2,500 al final de la semana. Con BTC teniendo un buen impulso propio, ETH podría estabilizarse en precio o incluso continuar subiendo, ya que los problemas de otras redes han amplificado la estabilidad de ETH, uno de los atributos más deseados de una cadena de bloques entre los usuarios.