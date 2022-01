La minería de Bitcoin alcanza un nuevo récord histórico: ¿por qué esto complica la actividad?

En medio de un periodo de duros derrumbes en la cotización de Bitcoin y las principales criptomonedas, la tasa hash global, es decir, el poder computacional combinado para que los mineros puedan minar y procesar transacciones, alcanzó un nuevo récord histórico.

Los datos de los recursos de monitorización on-chain, entre ellos Glassnode y BTC.com, confirmaron que este 21 de enero, la dificultad de la red de Bitcoin está en punto álgido, lo que se traduce en la alta fuerza de la red.

La dificultad, que representa el tiempo y trabajo que deben dedicar los mineros para resolver las ecuaciones para procesar las transacciones en la cadena de bloques, es uno de los componentes fundamentales que conforman la red de Bitcoin.

Con un registro superior a 26,6 T (terahashes), este índice superó la marca más alta hasta el momento, que fue de 25 T, registrada en mayo de 2021.

La nueva cifra, resultado de una actualización que se da cada 2.016 bloques en la red de Bitcoin, supone un aumento cercano al 9% con respecto a la dificultad anterior, que ya se encontraba en niveles altos.

La métrica se ajusta de forma automática para acrecentar o disminuir el esfuerzo minero en base a la participación de los actores del sector. Esto sugiere que los "mineros" digitales están dedicando más recursos informáticos a descifrar los complejos algoritmos, por los que reciben los bitcoins acuñados.

Este índice se derrumbó en junio pasado tras las medidas implementadas por China contra la minería de BTC y luego de estar varios meses a la baja retornó valores valores para la red BTC de una media de siete días de 175 EH/s.

El último reajuste automatizado anexo un 9.32% al nivel anterior, luego de eso, entró en una escalada que hizo que la actividad superara los 26 billones.

Aún así, el sitio Btc.com anticipó que el próximo ajuste, que se llevará a cabo en alrededor de 13 días, tendrá un descenso del 0,54% en la dificultad para la actividad.

En un contexto de alta volatilidad para la principal criptomoneda, no les resulta rentable a los mineros salir a vender sus BTC, ya que las ganancias serían limitadas en comparación con otros momentos de cotización acendente.

Se trata de uno de los términos más usados en el mundo de la minería cripto. Es un valor que indica la cantidad de operaciones computacionales que un minero o la red de mineros en todo su conjunto es capaz de efectuar en un determinado momento.

Se relaciona con el precio del Bitcoin, en que este último necesita una gran potencia eléctrica para ser creado. Este proceso es realizado por máquinas "mineras" y son estas las que demandan sistemas de refrigeración y electricidad para funcionar.

Minar monedas digitales es el "acto" de crear las monedas a cambio de ganarlas. A modo de recompensa, los mineros pueden recibirlas y no tienen que comprarlas ni realizar ningún tipo de operación para hacerse con ellas. Es decir que, básicamente, sin mineros no hay Bitcoin y sin electricidad no hay mineros.

Varios especialistas en el ecosistema destacan que el hash rate, aparte de un indicador de potencia, sirve para medir la seguridad de la red. Es decir que, a mayor hash, más difícil es atacar a Bitcoin. Esto también tiene el efecto contrario.

El impacto medioambiental negativo de la minería de bitcoins fue un punto clave para los críticos de bitcoin en China tras su prohibición, debido a la cantidad de energía necesaria para producir nuevas monedas.

Según datos del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, los Estados Unidos es ahora el país que más computadoras tiene dedicadas a la tarea de acuñar nuevas criptomonedas. El ritmo de la recuperación señala las dificultades a las que se enfrentan las autoridades a la hora de regular la industria de las criptomonedas, tan móvil y global.

Find out more about the tools hosted at https://t.co/n8V0jhyVH5The Cambridge FinTech Ecosystem AtlasThe Cambridge Alternative Finance BenchmarksThe Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index#Atlas #Benchmarks #CBECI pic.twitter.com/c62Akv9vJ7 — Cambridge Centre for Alternative Finance CJBS (@CambridgeAltFin) December 23, 2021