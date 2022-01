Reino de Tonga acepta donaciones en Bitcoin tras ser afectado por un tsunami: cómo podes colaborar

La erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocó un tsunami el pasado viernes 14 de enero que golpeó las costas del país por la onda expansiva y llevó a naciones regionales como Chile a emitir alertas ante peligros de un maremoto.

"Olas de unos 1,2 metros han sido registradas en Nuku’alofa (capital de Tonga, con 24.500 habitantes)" informó el Servicio Meteorológico de Australia. Las mismas cubireron rutas y cientos de propiedades, que produjo una fuga masiva de ciudadanos.

Luego de la primera, se produjeron más erupciones del volcán Hunga Tonga-Hunga-Ha'apai que dejaron a la isla de Tongatapu, la principal de las 171 que conforman Tonga, en condiciones critícas.

En un contexto difícil para el país, múltiples poseedores de criptomonedas expresaron su intención de ayudar, a través de donaciones en Bitcoin (BTC) para ayudar a auxiliar a sus ciudadanos.

Fue el exdiputado del Reino de Tonga, Mata’i’ulua ‘i Fundamotu, conocido como Lord Fusitu’a, que recientemente impulso una Ley Bitcoin para su país, quien hizo pública la dirección de un monedero de BTC para recibir donaciones y de esa manera socorrer a los afectados por el desastre natural ocurrido.

Dada la magnitud del acontecimiento, el usuario de Twitter y bitcoiner @onair_blairl, le sugirió a Fusitu’a que aceptara donaciones en la criptodivisa para ayudar a la población.

In BTC to our TN1???????? Node in:- https://t.co/LQ0BaZEmo0 bc1qmn6ddugyj853vgmcvljs5te6rl9teuhz6t5cunOr in fiat to: https://t.co/hvNSlnXhUh — Lord Fusitu'a (@LordFusitua) January 16, 2022

Fusitu’a respondió afirmativamente dejando una dirección bitcoin para donar los BTC. La misma recibió ya un total de 0,19385171 BTC (aproximadamente u$s4,625.29) desde el domingo.

A pesar de lo ocurrido, no se registraron víctimas fatales. Sin embargo, la contaminación del aire y del agua son algunas de las preocupaciones inmediatas de las principales asociaciones prestadoras de ayuda.

Según la información, la conexión a internet podría estar cortada varias semanas para las cerca de 100.000 personas que viven en el país, que se encuentra cada vez más cubierto en cenizas volcánicas. El hecho llegó a sentirse en costas como las de Australia e incluso Perú, dónde las mareas dejaron dos muertos.

Desde que se publicó la dirección, la gente fue donando distintas sumas, sobretodo usuarios apasionados por el sector cripto. Así puede verse en reportes de Twitter, en los que se muestra que varios de ellos enviaron el reporte de su transacción.

Sin embargo, un usuario indicó las dificultades para las donaciones por la falta de energía que sufre actualmente Tonga, a pesar de la ayuda que la firma de tecnología blockchain Blockstream dió para facilitar los actos de caridad.

Tonga update: Their fiber optic cable is severed and their satellite connection is disrupted. Electricity is mostly out, but hand crank and diesel generators are being used. Donations:BTC: bc1qmn6ddugyj853vgmcvljs5te6rl9teuhz6t5cunFiat: https://t.co/hlkv8cCOTP pic.twitter.com/9q3PMfBOaM — Derek Ross ????⚡ (@derekmross) January 16, 2022