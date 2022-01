La industria de los NFTs, imparable: se meten de lleno en las campañas electorales de EE.UU.

Las campañas políticas en ese país ahora permiten recibir donativos en criptomonedas y también adoptan a los NFT con el fin de realizar subastas

¿Tenés criptomonedas para donar? Ahora se puede. Resulta que la senadora de los Estados Unidos, Cintia Lummis, lanzó una convocatoria para todos aquellos ciudadanos que quieran contribuir con su campaña electoral y les comunicó a sus seguidores que pueden depositar sus montos en la cripto que más deseen.

Lummis es una de las principales impulsora de las discusiones entorno a Bitcoin (BTC) dentro del Senado de los Estados Unidos. En la misma línea de pensamiento, y abiertos a recibir donativos en criptomonedas o NFT se encuentran la demócrata Shrina Kurani y el republicado Blake Masters.

Kurani, esta hizo un airdrop de NFT a través de un portal web, en el que, según publica, logró recaudar poco más de USDC 6.600.

Por su parte, Masters aseveró recaudar más de u$s570.000 en la venta del libro "Zero to One", de Peter Thiel, cofundador de PayPal junto con Elon Musk, en formato NFT.

Cinthia Lummis, la principal impulsora del uso de Bitcoin en campañas políticas en los Estados Unidos

Otro caso es el senador Bernie Sanders que en su campaña presidencial del 2020, recaudó más de u$s6 millones en 24 horas, todo en donaciones a través de medios de pagos bancarios.

En la actualidad sólo hay un puñado de campañas benéficas de criptografía, los beneficios asociados a las donaciones de criptomonedas pueden dar lugar a una adopción generalizada en el futuro.

Aunque los donantes estadounidenses no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de capital por los criptoactivos que donen a una organización sin ánimo de lucro registrada, existen otras ventajas tecnológicas.

Por ejemplo, Nawzad Amiri, líder de la comunidad de Pawthereum, resaltó que la transparencia proporcionada por una red blockchain, junto con la velocidad de las transacciones, es impresionante cuando se trata de donaciones de criptomonedas frente a las de fiat.

La campaña Give Big TX Crypto permite que los artistas de NFT trabajen directamente con organizaciones no lucrativas para donar los ingresos obtenidos

Mejor predispuestos

Además, las estadísticas de The Giving Block descubrieron que los donantes de criptomonedas están dispuestos a contribuir más a la caridad, y precisaron que u$s11.000 es la cifra promedio de las donaciones de criptomonedas en The Giving Block.

Asimismo, los datos de donación de Giving USA encontraron que u$s737 fue la donación de caridad promedio para los estadounidenses en 2020.

Si bien los beneficios pueden ser claros para algunos, la educación parece ser el mayor desafío que obstaculiza la adopción. Por ejemplo, aunque Texas se convierte en una de las mayores capitales de criptomonedas de los Estados Unidos debido a su postura amigable hacia blockchain y las capacidades de potencia minera, Park compartió que fue un desafío atraer a las organizaciones sin fines de lucro de Texas a la campaña Give Big TX Crypto.

Además, las organizaciones sin ánimo de lucro asociadas a la campaña Give Big TX Crypto tiene más de 70 años. Según las estadísticas de The Giving Block, la edad media de los usuarios de criptomonedas es de 38 años,