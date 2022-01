Se extiende la caída: ¿cuál es la impresionante cifra de liquidaciones que sufrió el mercado cripto?

Luego de alcanzar nuevos máximos históricos (ATH) por encima de los u$s68.500 por unidad hace algunos meses, el precio del Bitcoin (BTC) y el resto de las criptomonedas sufrió un estrepitoso derrumbe mayor al 10% y se llevó por delante al mercado entero.

Como sucede en los mercados financieros, cuando los precios de un activo bajan bruscamente, algunos optan por venderlo por miedo a que continúe por esa senda y no se recupere. Esto es lo que ocurre en el sector de las monedas digitales.

Datos del mercado reflejan liquidaciones masivas de capital, en medio de la abrupta caída de todo el ecosistema. Se entiende a liquidez como la capacidad y velocidad de un activo para convertirse en dinero fiduciario.

La consultora Coinglass reveló que, apenas 24 horas después de ocurrido el despolme el pasado 6 de enero, se liquidaron al menos unos u$s433 millones en operaciones comerciales, de las cuales la mayoría estuvo asociada con la venta de Bitcoin y Ether respectivamente. Liquidaciones en las últimas 24 horas. Imagen: Coinglass

Desglosando los números proporcionados por Coinglass, la mayor cantidad de liquidaciones en los principales exchanges involucraron la venta de BTC, totalizando unos 4.440 BTC comercializados, con un valor global estimado en unos u$s186,18 millones.

Por su parte, los retiros de Ethereum rondaron los u$s171,44 millones comercializados, involucrando la venta de unos 53.550 ETH a lo largo del viernes 7 de enero.

Mientras que la tercera moneda más comercializada para salir del sistema después de BTC y ETH fue Solana, de la cual se liquidaron unos u$s21,11 millones. Para este caso particular, las múltiples caídas en sus estadísticas también se dan a causa de los recientes ataques e interrupciones que tuvo su red.

Otras criptodivisas como Cosmos, Chainlink, Polygon y Luna marcaron liquidaciones que oscilaron entre los u$s7,6 millones y u$s8,9 millones.

"Si rebotamos aquí, no estoy convencido de que no volvamos a visitar estos precios, pero un poco de alivio a corto plazo sería agradable", tuiteó el sábado el analista cuantitativo Benjamin Cowen como parte de las observaciones intradiarias, preocupado por los indíces del el Crypto Fear & Greed Index, una herramienta que analiza las tendencias en linea para predecir los movimientos del mercado. El mismo alcanzó mínimos no registrados desde julio de 2021.

Since bottoming out in the depths of 2018 depression, $BTC has only seen this oversold indicators only four times at 3k, 10k, 4k, and 30k. Not long after these records were achieved, #Bitcoin rallied 340%, 17%, 1585%, 141% accordingly. Full details: https://t.co/qtlKY9tQzS pic.twitter.com/oSpb3fTjKX — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) January 8, 2022