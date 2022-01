¿Se viene otro "cruce de la muerte"?: cómo influirá en la cotización del bitcoin

Bitcoin formó un patrón de negociación el 8/01 que es ampliamente observado por los analistas tradicionales por su capacidad para anticipar nuevas pérdidas

En detalle, la media móvil exponencial de 50 días de la criptomoneda (EMA de 50 días) cayó por debajo de su media exponencial móvil de 200 días (EMA de 200 días), formando un llamado "cruce de la muerte". El patrón apareció cuando Bitcoin experimentó un viaje difícil en los dos meses anteriores, cayendo más del 40% desde su récord de u$s 69.000.

Gráfico de precios diario del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Historia del cruce de la muerte

Los cruces de muerte anteriores fueron insignificantes para Bitcoin durante los últimos dos años. Por ejemplo, un cruce bajista de la EMA de 50-200 días en marzo de 2020 apareció después de que el precio de BTC había caído de casi u$s 9.000 a menos de u$s 4.000, resultando más rezagado que predictivo.

Además, su ocurrencia hizo poco para evitar que Bitcoin aumentara a alrededor de u$s 29.000 para fines de 2020, como se muestra en el cuadro a continuación.

Gráfico de precios diario del par BTC/USD con el cruce de la muerte de marzo de 2020. Fuente: TradingView

De manera similar, un cruce de la muerte apareció en los gráficos diarios de Bitcoin en julio de 2021 que, como en marzo de 2020, estaba más rezagado y menos predictivo. Su ocurrencia no condujo a una venta masiva. En cambio, el precio de BTC simplemente se consolidó lateralmente antes de subir a u$s 69.000 en noviembre de 2021.

Gráfico de precios diario del par BTC/USD con cruce de la muerte. Fuente: TradingView

Pero los cruces de la media móvil bajista en ambos casos, como se mencionó anteriormente, acompañaron una buena noticia, que puede haber limitado su impacto en el mercado de Bitcoin.

Por ejemplo, la recuperación del precio de Bitcoin en julio de 2021 se produjo principalmente a raíz de los rumores de que Amazon comenzaría a aceptar criptomonedas para pagos, que luego resultaron ser falsas, y luego de una conferencia, denominada "The B-Word", que vio Twitter al director ejecutivo Jack Dorsey, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y la directora ejecutiva de ARK Invest, Cathie Wood, hablando a favor de Bitcoin.

De manera similar, Bitcoin se recuperó bruscamente de sus niveles por debajo de los u$s 4.000 en marzo de 2020, principalmente después de que la Reserva Federal de EE. UU. anunciara sus políticas monetarias flexibles para contener las secuelas de la caída del mercado de valores liderada por la pandemia de coronavirus.

El cruce de la muerte esta vez parece peligroso

La última caída de Bitcoin reflejó la creciente preocupación de los inversores por la decisión de la Fed de deshacer agresivamente sus políticas monetarias flexibles, incluida la reducción de su programa de compra de activos de u$s 120 mil millones al mes seguido de tres aumentos de tasas, en 2022.

Por lo general, el aumento de las tasas de interés hace que mantener activos volátiles como Bitcoin sea menos atractivo que los bonos del gobierno, que ofrecen rendimientos garantizados.

"Esta es una prueba de que bitcoin actúa como un activo de riesgo", dijo al Wall Street Journal Noelle Acheson, directora de conocimientos de mercado del prestamista de criptomonedas Genesis Global Trading, y agregó que los holders a corto plazo serían los "más cercanos a la salida".

Como resultado, la reducción general de la liquidez en efectivo, junto con la formación de cruces de muerte, podría desencadenar más liquidaciones en el mercado de Bitcoin. Sin embargo, eso es a menos que el precio de BTC se recupere de su nivel de soporte actual alrededor de u$s 40.000, la línea 0.382 Fib que se muestra en el cuadro a continuación.

Gráfico de precios diario del par BTC/USD con niveles de retroceso de Fibonacci. Fuente: TradingView

No obstante, una ruptura por debajo de u$s 40.000 puede correr el riesgo de enviar el precio de Bitcoin al soporte de la siguiente línea Fib cerca de u$s 35.000, indicó Cointelegraph.