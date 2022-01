Informe de PrimeXBT: el criptomercado se atasca, mientras las acciones suben

El tramo final de la prohibición de China sobre las cripto crea una presión en el precio de Bitcoin. Además, las principales ballenas continúan acumulando

El final del año ha significado grandes ganancias en el criptoespacio; sin embargo, la última semana de 2021 se opuso a esa tendencia, ya que las continuas caídas antes de diciembre parecieron empujar a la baja. En la última semana, el precio de Bitcoin no logró mantener sus pequeñas ganancias de principios de semana.

Todo el mes de diciembre dejó a Bitcoin con una caída de casi un 20%, y esto fue al mismo tiempo que los mercados de valores tradicionales celebraban el fin de año con algunas ganancias impresionantes.

Muchos sienten que hay evidencia de que la presión de China sobre el criptoespacio está ayudando a que se desarrolle esta tendencia bajista. Sin embargo, también hay datos en la cadena que muestran que las manos más experimentadas y las ballenas de Bitcoin más grandes ven esto como una oportunidad de acumular más Bitcoin a un precio reducido.

Si bien las criptomonedas se han tambaleado en diciembre, en la última semana de operaciones del año, las acciones continuaron subiendo poco a poco hasta los dos últimos días en los que los traders obtuvieron ganancias antes de las largas vacaciones de año nuevo. Durante la semana, el Dow Jones ganó un 1,1%, el S&P 500 subió un 0,9%, pero el Nasdaq bajó un 0,1%.

A pesar de un cierre mixto, el mes de diciembre fue un mes positivo, mientras que el año 2021 fue incluso mejor en comparación. El S&P 500 subió un 26,89% en 2021 y registró 70 cierres récord este año, el segundo recuento anual más alto detrás de los 77 máximos de cierre de 1995. El Dow y el Nasdaq tampoco se quedaron atrás, con ganancias del 18,73% y 21,39% respectivamente, lo que lo convierte en el tercer año consecutivo de subidas.

Los mercados se impulsaron el año pasado cuando la economía mundial comenzó su recuperación de los confinamientos de COVID de 2020, mientras que la FED mantuvo las medidas de apoyo implementadas por primera vez al inicio de la pandemia. De cara al nuevo año, las mentes de los traders seguirán centradas en COVID, el crecimiento económico, los resultados de la empresa y las acciones de la FED con respecto a las tasas de interés podrían ocupar un lugar central.

Cuando los traders regresen esta nueva semana del año nuevo, la atención se centrará inmediatamente en las actas de la FED que se publicarán el miércoles, así como en las cifras de empleo del viernes.

Dado que los temores de inflación parecían haber disminuido, el dólar estadounidense cayó en el último día de operaciones del año, lo que dio una oportunidad para que el petróleo y los metales preciosos subieran en el nuevo año. El oro subió un 1,5% en la última semana del año y parece estar listo para comenzar el nuevo año en alza, mientras que la plata subió un 3% en el mismo período.

El petróleo también ganó un 3,5% la semana pasada debido a la debilidad del USD. Para el año, el petróleo logró realizar un rebote fantástico de las profundidades en las que cayó en 2020 debido al COVID. En 2021, Brent terminó con un 50,5% para el año, su mayor ganancia desde 2016, mientras que el crudo registró una ganancia del 55,5%, el desempeño más sólido para el contrato de referencia desde 2009.

A medida que los traders asiáticos regresan después del nuevo año, el USD recupera algo de fuerza, lo que hace que los metales preciosos retrocedan un poco. Sin embargo, los mercados necesitarán un par de días para asentarse y los movimientos de hoy pueden no ser indicativos de una dirección futura.

Mientras, las cosas no han sido tan optimistas en el criptoespacio, ya sea para el cierre de 2021 o la apertura del nuevo año, ya que el precio de BTC no ha podido mantener sus ganancias de principios de la semana pasada. Diciembre había sido un mes negativo para BTC, incluso cuando las acciones iban bien. BTC perdió alrededor del 18% en diciembre al mismo tiempo que los índices bursátiles registraron una ganancia promedio del 5% y continúa bajo presión en el primer mes del nuevo año.

El tramo final de la prohibición de China sobre las cripto crea una presión en el precio de Bitcoin

Después del breve repunte del fin de semana que envió el precio de BTC por encima de los 50.000 dólares, los vendedores de Asia inmediatamente aprovecharon la oportunidad para vender en el momento en que se abrieron los mercados tradicionales. Algunos observadores del mercado atribuyeron esta debilidad a la prohibición de China de las criptomonedas, ya que el 31 de diciembre era la fecha en la que todos los exchanges de criptomonedas tendrían que detener todas las formas de servicio a los usuarios con sede en China. Algunos inversores pueden haber esperado hasta el último momento para vender sus criptomonedas. Uno de esos inversores fue Justin Sun, el fundador de la cadena de bloques Tron.

Los rumores de que Sun vendió alrededor de 165.989 ETH (por un valor de 592 millones de dólares) en Binance el miércoles asustaron a muchos traders que posteriormente vendieron ETH, lo que provocó que ETH cayera por debajo de los 3.600 dólares, arrastrando a BTC a caer también por debajo de los 46.000 en una etapa el miércoles, liquidando alrededor de 400 millones de dólares en posiciones.

Posteriormente, Sun dijo que este movimiento fue el despliegue interno de billeteras, e independientemente de ETH, TRX y toda la industria de blockchain, es muy optimista y continuará construyendo. De hecho, la fecha límite del último tramo de la prohibición de China ha quedado atrás y ya no tendrá un impacto significativo en los precios de las criptomonedas.

Las principales ballenas de Bitcoin continúan acumulandose

Si bien la noticia de que Justin Sun vendió su ETH pudo frenar el sentimiento del mercado, los inversores pueden deleitarse con el hecho de que la tercera ballena BTC más grande se haya sumergido para acumular más BTC nuevamente. El miércoles, cuando cayó el precio de BTC, esta ballena compró otros 120 BTC al precio de 46.961 dólares tras la última compra del 17 y 20 de diciembre.

Aparte de esta ballena, otro proponente de BTC, MicroStrategy, también se ha lanzado a comprar más BTC. El 29 de diciembre, Michael Saylor acudió a su cuenta de Twitter para anunciar que MicroStrategy había comprado 1.914 BTC adicionales por 94,2 millones de dólares en efectivo a un precio medio de 49.229 dólares por BTC.

Esta compra lleva las tenencias totales a 124.391 BTC adquiridas por un total de 3.750 millones de dólares a un precio promedio de 30.159 por BTC. El precio de mercado actual del total es de alrededor de 5.800 millones de dólares, lo que significa que MicroStrategy está obteniendo ganancias en papel de alrededor de 2.000 millones de dólares.

Además de las ballenas que se acumulan regularmente en el mercado al contado, los ETF basados ​​en futuros en EEUU también continuaron registrando entradas en diciembre. Los dos primeros ETF de BTC lanzados en EEUU todavía reciben entradas de fondos a pesar de la acción del precio mediocre de BTC. Esto muestra que los inversores todavía están interesados ​​en comprar BTC, aunque las entradas han caído desde octubre.

Venta de impuestos, otra razón para la caída de las criptomonedas

Otra razón del bajo rendimiento de las criptomonedas en diciembre podría deberse a las ventas de lavado, donde un inversor vende su activo al final del año con pérdidas para evitar pagar el impuesto a las ganancias de capital y, posteriormente, volver a comprarlo una vez que llega el año nuevo. Si bien las ventas de lavado no están permitidas en otras clases de activos, no están prohibidas para las criptomonedas.

Aunque muchos inversores a largo plazo en criptomonedas pueden no tener pérdidas, los nuevos inversores en criptomonedas que ingresaron al mercado después de mayo de 2021 pueden estar sentados en pérdidas en papel que podrían usar para su ventaja fiscal vendiendo en diciembre y comprando nuevamente en enero. Sabremos si la debilidad de diciembre fue causada en parte por este fenómeno en los próximos días, ya que ya entramos en el nuevo año.

Ballenas de ETH reducen sus tenencias de Ethereum

Además de Justin Sun, otras ballenas ETH también han estado reduciendo sus tenencias de ETH ya que el número de carteras de ballenas ETH ha disminuido este año. La cantidad de billeteras ETH con más de 1.000 ha disminuido constantemente este año, cayendo especialmente drásticamente en la segunda quincena de diciembre.

Incluso el número de ballenas más grandes que poseen al menos 10.000 ETH ha caído este año en alrededor de un 4,5%.

A medida que disminuye el número de estas llamadas ballenas, refleja una tendencia de venta continua entre los propietarios de billeteras ETH más ricos. Esto podría ser negativo para el precio de ETH a corto plazo, ya que las ballenas como Justin Sun continúan cayendo, y los traders también pueden aprovechar la oportunidad de vender ETH en corto.

El mercado de criptomonedas en general se ha mantenido dentro del rango de operaciones silenciosas durante el fin de semana de Año Nuevo y puede seguir siéndolo a medida que llega la primera semana del año nuevo, ya que muchos traders aún podrían estar al margen, sin tomar ninguna posición nueva hasta que vean cómo reacciona el mercado en las primeras sesiones de operaciones.

Risk Disclaimer:

Invertir o hacer trading con oro u otros metales puede ser riesgoso y conducir a una pérdida total de capital. Esta guía no debe considerarse un consejo de inversión. La inversión en CFD de oro se realiza bajo su propio riesgo.

La información proporcionada no constituye, de ninguna manera, una solicitud o incentivo para comprar o vender criptomonedas, derivados, productos del mercado de divisas, contrato por diferencias (CFD), valores o productos similares. Los comentarios y análisis reflejan los puntos de vista de diferentes analistas externos e internos en un momento dado y están sujetos a cambios en cualquier momento. Además, no constituye un compromiso o garantía por parte de PrimeXBT. El receptor reconoce y acepta que, por su propia naturaleza, cualquier inversión en un instrumento financiero es aleatoria y, por lo tanto, dicha inversión constituye una inversión riesgosa de la cual el receptor es el único responsable. Se especifica que el rendimiento pasado de un producto financiero no predice en modo alguno su rendimiento futuro. El mercado de divisas y derivados como los CFD (contratos por diferencia), los productos liquidados de Bitcoin no entregables y los contratos liquidados de Bitcoin a corto plazo implican un alto grado de riesgo. Requieren de un buen nivel de conocimiento y experiencia financiera. PrimeXBT recomienda la consulta de un profesional financiero que tenga conocimiento de la situación financiera y patrimonial del destinatario de este mensaje y pueda verificar que los productos financieros mencionados están adaptados a dicha situación y los objetivos financieros perseguidos.