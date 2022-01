¿Otra vez culpa de China?: la posible razón de la baja de bitcoin este fin de año que pasó

Los bajistas de Bitcoin (BTC) perdieron en el último minuto mientras 2021 llegaba a su fin, y el consenso está creciendo en torno a China siendo de nuevo la razón de la baja.

Horas antes del cierre anual, el par BTC/USD se desplomó 2.000 dólares hasta mínimos de 45.630 dólares en Bitstamp antes de que una modesta recuperación cerrara a 2021 en 47.200 dólares, según muestran los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView.

Aunque se trata de una especie de anticlímax y está muy por debajo de muchas proyecciones populares, la falta de subida con trayectoria parabólica del precio de Bitcoin ha hecho que las explicaciones se dirijan recientemente a los exchanges.

Los usuarios chinos, tras años en los que el gobierno ha apretado las tuercas al trading de criptomonedas, tenían hasta el 31 de diciembre para abandonar los principales exchanges chinos, que se veían obligados a darles de baja.

Para Bobby Lee, ex director general del exchange BTCC, esto constituye el "último martillo" en el arsenal de Pekín y que podría haber tenido un impacto considerable en el comportamiento de las ventas.

"Quizá por eso el tan esperado mercado alcista de fin de año no ha despegado todavía", argumentó en una serie de tuits sobre el asunto a principios de diciembre.

"¡Esperando a que caiga el último martillo en China! Esperen una minicorrección cuando salgan las noticias sobre las nuevas leyes, y luego un repunte de alivio que podría devolvernos a un verdadero mercado alcista de Bitcoin".

Otras opiniones apoyaron la teoría, mientras que esta semana, Blockstream también reconoció la posible presión de la liquidación por parte de los usuarios chinos, que podrían estar vendiendo sus BTC para retirar capital, lo que llevaría a un aumento de los saldos.

También es un posible motivo de optimismo de cara al futuro, ya que el exceso de intercambio chino se despejará a partir de finales de este mes.

"Creo que esto probablemente explica por qué hemos visto que el precio de Bitcoin se negocia normalmente más débil durante las horas de Asia frente a las horas de Estados Unidos y Europa", escribió el analista de Blockstream Jesse Knutson en el último boletín semanal de la firma.

"También es una razón potencial para el optimismo de cara al futuro, ya que el exceso de intercambio chino se despejará a partir de finales de este mes".

En marcos temporales más cortos, la escasa liquidez de las vacaciones podría proporcionar otra razón para descartar las caídas de precios como la que se vio el viernes.

Antes del regreso de Wall Street y los traders institucionales, la acción del precio de Bitcoin en general puede proporcionar una impresión poco fiable de cómo se comportará el mercado posteriormente.

Open interest didn't flush when BTC ran range highs, let's see if it budges as BTC runs range lows pic.twitter.com/AfvMOQZ3Ou — Will Clemente (@WClementeIII) December 31, 2021