Bitcoin no da buenas noticias a fin del año: que se puede esperar de la criptomoneda

Bitcoin (BTC) y el mercado de criptomonedas en general bajaron el día 31 de diciembre, borrando las ganancias intradía para culminar un año exitoso con una nota más débil.

El precio de BTC cayó por debajo de u$s 46.000 el 31 de diciembre y se vio por última vez por debajo de ese nivel, según datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView. La criptomoneda insignia ha bajado más de un 5% desde su pico intradiario y un 2.9% en el día para cotizar a u$s 45.933.

Altcoins enfrentó una trayectoria descendente similar a la de Bitcoin, con Ether (ETH), Binance Coin (BNB) y SOL de Solana cayendo cada uno más del 2%. La ADA de Cardano disminuyó más del 4% en el día.

La capitalización de mercado combinada de todas las criptomonedas arrojó más de u$s 100 mil millones desde su pico intradiario, cayendo de un máximo de u$s 2,4 billones a u$s 2,27 billones, según CoinGecko.

La repentina reversión siguió a un modesto repunte de alivio para BTC y otras criptomonedas que tuvo lugar a principios del 31 de diciembre. Como informó Cointelegraph, el precio de Bitcoin se apreció en más de u$s 1.500 en menos de una hora, un repunte que puede haber sido ayudado por las opciones de diciembre. evento de vencimiento por un valor aproximado de u$s 6 mil millones.

Bitcoin se está preparando para un rendimiento anual hasta la fecha de menos del 60%, que está muy por debajo de lo que muchos, si no la mayoría, los pronosticadores pedían a principios de 2021. Aunque BTC nunca estuvo cerca de lograr valoraciones elevadas de seis cifras. La criptomoneda líder continúa atrayendo inversores con una preferencia temporal baja. (Los inversores con una preferencia temporal baja ponen más énfasis en su bienestar financiero en el futuro lejano que en el presente).

La reciente corrección de precios de BTC ha sido impulsada en gran medida por los llamados turistas criptográficos que ingresaron al mercado en el verano. Como informó recientemente Cointelegraph, los holders veteranos todavía venden cantidades récord de BTC a fines de diciembre. Mientras tanto, la actividad de compra en Coinbase parece haberse recuperado sustancialmente hacia finales de año.

A principios de esta semana, el analista de UTXO Management Dylan LeClair dijo que "los verdaderos OG se mantienen firmes", en referencia a que los tenedores a largo plazo de Bitcoin tienen una base de costos en cadena mucho más baja que los que están vendiendo actualmente. La base del costo promedio en cadena para los titulares de BTC a largo plazo es de u$s 17.825 en comparación con u$s 33.890 para aquellos que actualmente gastan sus monedas.

#Bitcoin long-term holders have an average on-chain cost basis of $17,825, but the ones currently moving spending their coins have a cost basis of $33,890.The true OGs are holding tight. pic.twitter.com/VtxuAcZzUw — Dylan LeClair ?? (@DylanLeClair_) December 30, 2021