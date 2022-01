Mundo streaming: esta popular plataforma reveló lo más visto por los argentinos en 2021

Esta plataforma de streaming brindó un exhaustivo detalle sobre cuáles fueron los contenidos más vistos por sus millones de usuarios

Flow divulgó cuáles fueron los contenidos más vistos por sus usuarios durante el cierre del año suele ser una época dedicada a la realización de balances y también a observar cuáles fueron las tendencias más destacadas. En ese escenario, la plataforma de streaming divulgó cuáles fueron los contenidos más vistos por sus usuarios durante su tiempo libre.

La empresa, que en el transcurso de 2022 ofreció a sus usuarios también la posibilidad de conectar sus cuentas de otras compañías como Star+ o Disney+, entre otras, amplió su alcance a partir de la oferta de series, perlículas y documentales, entre otros contenidos exclusivos.

Los detalles

Las series volvieron a ser uno de contenidos favoritos de los usuarios de Flow y, en este período de tiempo -y por segundo año consecutivo-, el título "This is Us" volvió a quedarse con el puesto número uno entre las elegidas por los argentinos.

Las otras series más vistas fueron:

PELÍCULAS

Como el punto de encuentro del entretenimiento, durante el 2021, Flow ofreció un catálogo de calidad con títulos variados, originales y exclusivos para que los clientes disfruten en el On Demand de la plataforma donde y como quieran.

La película más vista fue Infinite, seguida por Tenet; y La Batalla de Kamdesh. El top ten de films más vistos se completó con:

MÚSICA

La plataforma Flow Music incorporó a su catálogo una gran cantidad de shows a lo largo del año. Sin embargo, María Becerra Live Experience On Demand lideró con comodidad el ranking de los elegidos por el público.

A continuación, los más vistos por los usuarios:

Mejores Shows: dentro de la categoría, el show de Maria Becerra fue lo más visto de la plataforma.

CINE ARGENTINO

Como parte de su compromiso con la promoción del cine nacional, Flow volvió a impulsar contenidos locales de calidad.

Permitidos, fue el título más visto por los clientes de la plataforma, seguido por Inseparables y Las Siamesas.

El Top Ten de cine argentino se completó con:

INFANTILES

Los favoritos de los más chicos también tienen su ranking dentro de los elegidos en Flow. Paw Patrol, Patrulla Canina fue el más visto, seguido por Peppa Pig y Bluey.

ESTILO DE VIDA

Acorde a los distintos gustos y elecciones de los espectadores, la comedia, la decoración, la cocina y los realitys fueron los favoritos en este top 10 sobre Estilo de vida. En este contexto, Master Chef Celebritys 3 fue lo más visto.

DOCUMENTALES

Durante el 2021, los documentales sobre importantes personalidades de la historia y el deporte fueron los elegidos por el público como sus predilectos. Messi fue el título más elegido por los clientes de Flow, seguido por La gripe que mató a 50 millones e Inexplicable con William Shatner.

El resto de los títulos se completa con: