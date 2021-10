Hollywood también se "tienta" con los NFT: este es el nuevo proyecto en danza

La cripto influencer Lisa N Edwards anunció el lanzamiento de una colección de NFT para financiar el proyecto que tiene en sus manos

El equipo detrás de la película de Hollywood centrada en las criptomonedas, Coinrunners, anunció el lanzamiento de una colección de NFT para financiar el desarrollo del proyecto, según una información de Lisa N Edwards.

Lisa N Edwards, es una cripto influencer y una de las traders más respetadas del medio, además de criptoactivista y empresaria a tiempo completo; la cual es la guionista de la película y en parte la responsable de llevar a cabo este proyecto cinematográfico.

Según la información dada a conocer por Lisa, se acuñarán 15.000 NFT a un precio de 333 dólares cada uno, con el fin de recaudar los fondos necesarios para culminar el proyecto y permitir las filmaciones pautadas que incluyen lugares como Estados Unidos, Australia, Tailandia y Europa.

Además, entre los beneficios por tener un NFT de la colección de Coinrunners, los holders podrán optar por lanzamientos aéreos (airdrops) y la posibilidad de un papel sin cita previa y pasar el día en el set, entre otros beneficios, indicó Cointelegraph.

Poster de la película

La película está basada en una historia real, ambientada para resaltar la volatilidad, la emoción y el entusiasmo del joven mercado de las criptomonedas, al mismo tiempo que rinde homenajes a películas como The Big Short, Molly’s Game y A Star is Born basadas en el ecosistema cripto.

Los NFT de la colección constan de imágenes únicas dibujadas a mano de escenas de la película, creadas por el artista de guiones gráficos de Hollywood, Max Forward.

Sobre las expectativas que tiene con este nuevo lanzamiento de NFT en honor a su proyecto cinematográfico comentó que:

"La respuesta que ya hemos visto de la comunidad ha sido asombrosa. Me he conectado con nombres y rostros antiguos de nuevo y también he conocido a un montón de gente nueva. Estoy nerviosa pero emocionada al ver que mi sueño se hace realidad. Fue especialmente emotivo mirar a través de los NFT del storyboard, ya que describe la verdadera historia de Coinrunners con increíble detalle".

Lisa N Edwards

Al consultar sobre los motivos que le animaron a realizar esta colección señaló que "la motivación detrás del lanzamiento del proyecto NFT fue que permitió que la comunidad criptográfica se involucrara y al mismo tiempo financiara la producción de la película. ¡Espero que, al mismo tiempo, presente las criptomonedas a una audiencia completamente nueva!".

Vale destacar que Lisa ha trabajado anteriormente junto a la experta en guiones Janet Jeffries de Lawrence Bender Productions, los responsables detrás de proyectos exitosos como Pulp Fiction, Kill Bill y la serie de televisión Roswell de la década de los noventa.

Se espera que la colección de NFT sea lanzada en los próximos quince días.