De 8.000 dólares a tener 5.700 millones en un año: las sorpresas de la inversión en criptomonedas

Un inversor compra u$s 8.000 en una criptomoneda, la deja guardado y el token se aprecia 60.000.000%, y ahora tiene más de u$s 5.700 millones

Uno de los que tiene mucho que celebrar con el ascenso vertiginoso de Shiba Inu es un pionero de Shiba que compró 8.000 dólares en la criptomoneda apenas se lanzó en agosto del año pasado y hoy tiene 5.700 millones de dólares.

Si sigues las noticias del mercado de criptoactivos habrás visto que en los últimos 2 días la memecoin Shiba Inu (SHIB) ha subido más del 100% con los inversores creyendo en una cotización del token en Robinhood.

Con la subida Shib se convirtió en una de las TOP 20 criptomonedas con mejor rendimiento en Coinmarketcap en el mes de octubre con más de un 500% de subida en el periodo superando a Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), las dos principales criptomonedas del mercado.

Así, la criptomoneda que nació con el único propósito de ser una asesina de Dogecoin (DOGE) subió casi un 900% el mes pasado y un 60% en 24 horas e incluso superó a Dogecoin en capitalización de mercado estando entre las 10 principales criptomonedas del ecosistema.

Sin embargo, quien tiene mucho que celebrar con esta subida vertiginosa es un pionero de Shiba que compró u$s 8.000 en la criptomoneda nada más lanzarse en agosto del año pasado. Con la compra, el inversor se hizo con nada menos que el 20% de toda el suministro del criptoactivo.

Sin embargo, desde entonces, el precio de SHIB se ha revalorizado más de un 60.000.000% y los u$s 8.000 valen ahora más de u$s 5.700 millones y, hasta ahora, nadie sabe quién es el afortunado inversor que en poco más de 1 año se ha convertido en otro multimillonario del universo de las criptomonedas.

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August.It's now worth $5.7 billion. From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days. We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP — Morning Brew ?? (@MorningBrew) October 27, 2021

Podría aumentar aún más su fortuna

Sin embargo, el nuevo multimillonario de las criptomonedas podría hacerse aún más rico, pues los datos de la firma analista IntoTheBlock confirman que la criptomoneda podría subir aún más, ya que el mes y la semana han traído un comercio vertiginoso para SHIB. El precio se ha disparado en los últimos siete días, al igual que las transacciones, indicó Cointelegraph.

Han seguido apareciendo nuevas direcciones, con casi 50.000 entradas en el mismo periodo. Como era de esperar, dado el nuevo récord mencionado anteriormente, hace unas horas, casi el 100% de todas las billeteras ya están en ganancias, concluyó la empresa.

$SHIB has been continuously outperforming the market.In just 7 days:- $4.59 in transactions >$100k- Added 47,800 new holders- Recorded +22b in perpetual swaps volumeAnd of course, 100% of the addresses holding #SHIBA are in profithttps://t.co/XrkLyI1e7w pic.twitter.com/FUl3LFjOGc — IntoTheBlock (@intotheblock) October 27, 2021

Esta oleada de inversores en SHIB también ha hecho que los analistas se muestren optimistas y sigan teniendo una perspectiva alcista sobre la cotización de SHIB, prediciendo una revalorización del 96%. El analista seudónimo de criptomonedas "IncomeSharks" ha establecido un objetivo de precio de u$s 0,0001 el meme token.

Incluso el candidato al Senado de los Estados Unidos, Shannon Bray, compartió su visión optimista sobre SHIB.

Good morning y'all. The sun isn't up yet but $shib is. Hopefully the #SHIBARMY got some sleep last night because today is going to be amazing. pic.twitter.com/1KHFTP8H5O — Shannon Bray (@ShannonBrayNC) October 26, 2021

El optimismo sobre SHIB también está en el análisis de Akash Girimath de FXStreet, quien cree que el token SHIB está preparado para un nuevo máximo de hasta el 100%, aunque ya ha subido un impresionante 200% en la semana.

"En esta situación, es probable que SHIB haga una carrera hacia su máximo recientemente erigido en u$s 0,000088 y luego marque el nivel de extensión de Fibonacci basado en la tendencia del 161.8%. Si el impulso alcista es similar al visto después de la ruptura del banderín alcista, los inversores pueden esperar que el asesino de Dogecoin se establezca en el siguiente nivel de u$s 0,0000914. Esta subida constituiría una ganancia del 104% de u$s 0,0000446 y básicamente duplicaría el valor de mercado de los tokens SHIB", dijo.