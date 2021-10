Para estos expertos los inversores institucionales se están decantando por bitcoin en vez de oro

Bitcoin (BTC) ha protagonizado un repunte del 35% esta semana al superar ampliamente el nivel de resistencia de los u$s 50,000 y devolverle al activo una capitalización de mercado de u$s 1 billón.

Según una nota compartida por JPMorgan con sus clientes, el reciente aumento del precio de BTC se atribuyó predominantemente a que los inversores institucionales buscan una cobertura contra la inflación.

"El resurgimiento de la preocupación por la inflación entre los inversores ha renovado el interés en el uso de Bitcoin como una cobertura de la inflación", dijeron los analistas, argumentando que ha habido un cambio en la percepción en cuanto a los méritos de BTC en relación con el oro.

"Los inversores institucionales parecen estar volviendo a Bitcoin, quizás viéndolo como una mejor cobertura contra la inflación que el oro."

Las instituciones no son las únicas: La estrella de Shark Tank, Kevin O'Leary, declaró a principios de esta semana que las criptomonedas ahora representan una asignación mayor en su portafolio que el oro.

La adopción de Bitcoin contrasta con un informe de JPMorgan de mayo, en el que los analistas señalaban que los grandes inversores estaban abandonando Bitcoin y apostando por el oro tradicional.

The implicit endorsement of Bitcoin by major banks and regulators is going to accelerate the collapse of #Gold and the rise of #Bitcoin as the preferred safe-haven store of value for both institutional and retail investors.https://t.co/7os1ojenHs — Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) October 7, 2021