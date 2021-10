Bitcoin, por las nubes: el alza reaviva las esperanzas de marcar un nuevo récord histórico

Este miercóles 6 de octubre, Bitcoin rompe la barrera de los u$s55.000 por unidad y se cotiza a u$s55.342.10 por unidad.

De seguir está tendencia podría llegar a superar los u$s56.000 por unidad antes de fin de año. El alza, además, reaviva las esperanzas de los inversores de terminar el año con la marca de un nuevo máximo histórico.

Desde que tocó los u$s40,885 por unidad el 29 de septiembre, el precio de BTC subió más de 26.8% y reanimó las esperanzas de los trader de cerrar el año por encima de la marca de los u$s100.000 por unidad, un nivel que se convirtió en el objetivo de facto para fines de 2021.

Aunque David Lifchitz, socio gerente y director de inversiones de ExoAlpha advirtió que BTC no está fuera de peligro todavía aunque "todos los indicadores técnicos apuntan a un movimiento al alza, han sido engañados por el repentino pico del 1 de octubre, hace sólo 3 días".

Además, agrego: "En este punto hay 2 posibilidades: o los alcistas vuelven al juego, empujan a BTC (el barómetro...) por encima de los u$s55.000 y podemos esperar alcanzar el máximo histórico de u$s64.000 poco después, o siguen siendo escépticos sobre el movimiento de u$s44.000 a u$s48.000 dólares en sólo 2 minutos y pueden no tener suficiente potencia para pasar de u$s53.000 a u$s55.000, momento en el que BTC podría simplemente volver a la mitad de su rango de 5 meses de u$s40.000 a u$s50.000".

La noticia rápidamente impactó en el ecosistema cripto, y las cotizaciones de los principales tokens reflejaban importantes pérdidas. Así, la semana pasada terminó en el "Top Ten" de las que mayor capitalización de mercado mostraron, mientras que los valores en rojo fueron el factor común para las de naturaleza volátil:

BTC: -5.8%

Ethereum: -7.9%

Cardano: -1.6%

Binance Coin: -8.5%

Solana: -7.6%

Polkadot: -6.6%

Dogecoin: -6.8%

Es que la serie de medidas del gigante asiático, que incluyó desde pagos, 'trading' y actividades publicitarias, no pasó desapercibida por el mercado.

En el comunicado oficial, el PBOC resaltó que las divisas digitales "no tienen la misma consideración que las divisas tradicionales", por lo cual enfatizó que "no son legales y no se deben usar como tales en el mercado".

La noticia llegó en un periodo en el cual Bitcoin (BTC) navegaba en la franja comprendida entre los u$s40.000 y u$s50.000 por unidad y en un contexto donde cada vez más expertos veían a la criptomoneda más famosa de todas cerrando el año en una cifra superior a las seis cifras.