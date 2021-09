¿Los menos IT?: Argentina y Colombia, los países con menores negocios en Cloud

Matías Arturo, Director Ejecutivo de Strategy & Consulting para Accenture Hispanoamérica conversa sobre los cambios que se están produciendo

Argentina y Colombia son los países de la región que menos porcentaje del negocio tienen en cloud. Así lo determina un nuevo estudio de Accenture, para el cual fueron entrevistados casi 4.000 ejecutivos en 25 países, entre ellos Argentina, Chile y Colombia.

Matías Arturo, Director Ejecutivo de Strategy & Consulting para Accenture Hispanoamérica, explica a iProUP que: "con la pandemia, las empresas aceleraron drásticamente el cambio a la nube. Sin embargo, para lograr los beneficios que ofrece, no basta con que operen parte de sus negocios en la nube, sino que deben hacerlo a escala".

Matías Arturo, Accenture

Solo así lograrán la rentabilidad, la eficiencia de costo y la resiliencia necesaria para funcionar con éxito en las próximas décadas, así como la velocidad en la experimentación para reinventar productos, servicios y experiencias que les permitan mayor diferenciación y competitividad.

"Nuestros estudios indican que aproximadamente dos tercios de las empresas que han invertido en la nube dicen no haber capturado el valor que esperaban. Las principales barreras incluyen: la falta de habilidades de las personas; riesgo de seguridad y cumplimiento; infraestructura heredada; y desalineación entre TI y el negocio", indica.

De acuerdo con el informe, las empresas que adoptan la nube a largo plazo logran el doble de reducción de costos y duplican el logro de objetivos sustentables.

Un nuevo modelo operativo

Un nuevo informe de Accenture identificó un grupo selecto de organizaciones que tratan la nube como un nuevo modelo operativo para reinventar continuamente sus negocios utilizando capacidades innovadoras y multi-nube - a través de lo público, lo privado y el borde – y que logran un mayor valor de negocio, mucho más allá del ahorro de costos.

"Por estos motivos, es importante considerar que se trata de una nueva forma de operar y de trabajar. Además de reestructurar arquitecturas, aplicaciones y datos en la nube, es fundamental evolucionar las habilidades de la fuerza laboral, el modelo operativo y la cultura", resalta.

Tal es así, que en un estudio de Accenture en el que se entrevistó a 1,100 líderes, las empresas que priorizaron a las personas tanto como la tecnología, superaron ampliamente a sus pares en una serie de palancas de valor entre las que se incluyen mayor productividad de los trabajadores, mayor colaboración e innovación.

Basado en una encuesta realizada a casi 4.000 directivos de organizaciones del sector público y privado en 25 países, entre ellos Argentina, Chile y Colombia, el informe, titulado "Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum", explica por qué considerar cloud como un centro de datos más barato y eficiente es limitante y resalta que las empresas deben ir más allá de la reducción de costos al pensar en cloud.

De acuerdo con el informe, las empresas argentinas y colombianas son los países de la región que menos porcentaje del negocio tienen en cloud, con un 36%. En Chile esta cifra alcanza un 39%; Brasil, 38% y México 42%.

Así también, el reporte muestra que el porcentaje de organizaciones que adoptan la nube de forma continua en América Latina es muy bajo: Argentina, 11,9%; Chile, 12,1%; Colombia, 8%; Brasil, 9% y México, 28%. Sin embargo, 71% de las organizaciones argentinas sostiene que está avanzando hacia una adopción continua de cloud.

Arturo, explicó que: "la competitividad futura de una empresa depende de la elección adecuada del tipo de nube para las aplicaciones y los servicios -como la inteligencia artificial, los centros de contacto inteligentes, la computación de borde, la computación robótica, la realidad extendida y otros- impulsada de forma continua y a través de todo el negocio.

Mediante el uso de estrategias "Cloud-first", las organizaciones pueden construir mejores experiencias de cliente, procesos de negocio más inteligentes y productos más sostenibles. Así también, las empresas que van más allá de la migración reducen los costos operacionales, aumentan el crecimiento, la flexibilidad y la escalabilidad de la innovación".

Cloud, indispensables para el futuro pròximo

Prioridades de negocio

De acuerdo con el informe, las empresas argentinas identifican como sus principales prioridades de negocio reducir los costos operativos (48%); alcanzar un tiempo más rápido de salida al mercado (46%) y diversificar a nuevas industrias (40%).

El estudio muestra que las organizaciones locales le otorgan gran importancia a la nube para alcanzar esos objetivos y por eso proyectan tener 65% del negocio en la nube en los próximos cinco años.

A través de la adopción de la nube es posible reducir los gastos operativos de IT entre un 30-40%, y reducir el costo total de IT entre un 20-25%. Esto se debe a la reducción de costos de capital que genera pasar a un enfoque de pago basado en uso, y en las reducciones de costo continuas que se pueden lograr a través de re-arquitectar aplicaciones y convertirlas en nativas en nube.

Sin embargo, el valor que genera la nube no sólo se da por la reducción de costos sino por la transformación de los negocios que habilita.

Otras palancas de valor incluyen: lograr hasta un 50% de reducción en el tiempo de llegada al mercado con nuevos productos y servicios; acortar el ciclo de desarrollo de aplicaciones en 30-40%; reducir las emisiones de Co2 hasta en un 20% con prácticas sustentables; lograr mayor productividad de los empleados a partir de modelos operativos ágiles y nuevas habilidades.

Matías Arturo destacó que para realizar un viaje exitoso de cloud, "las empresas deben primero, conocer el objetivo, desarrollar una estrategia que establezca claramente los valores fundamentales y las aspiraciones futuras, siempre teniendo en cuenta la constante evolución de las capacidades de la nube".

"En segundo lugar, impulsar la agilidad a través de toda la organización, así como acelerar la innovación. Finalmente, es clave un compromiso estratégico continuo. El liderazgo debe establecer objetivos de negocio, fijar niveles de riesgo adecuados y promover una cultura de agilidad y crecimiento", añadió.