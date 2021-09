Un experto en inversiones pronostica un Bitcoin a u$s 100.000: ¿cuándo alcanzará este precio?

La semana inicio con valores a la baja en la criptomonedas con mayor capitalización de mercado y entre todos los números en rojo, Bitcoin (BTC) cosechaba un retroceso de 10% promediando la mañana de este lunes.

Y si bien su cotización se encuentra lejos del récord que alcanzó en abril pasado, cuando coqueteó la zona de los u$s64.000, un reconocido analista del mundo cripto no teme en pronosticar que su valor alcanzará las seis cifras.

Se trata del analista de Bloomberg Intelligence Mike McGlone, quien vaticina que BTC, pese a las recientes caídas, finalizará el presente ejercicio arriba de los u$s100.000.

El experto considera que el activo ha quedado rezagado con respecto a otras criptomonedas y aún tiene mucho camino por delante para superar, tanto sus máximos históricos, como la mala racha que inició tras la adopción de Bitcoin como moneda oficial en El Salvador.

El especialista compartió en su cuenta de Twitter una serie de gráficos para explicar el potencial que observa en BTC y justificar su predicción.

Iterations for an enduring #commodity #peak are growing, and the stock market may be the final support pillar. U.S. Treasury bond yields topped out in March. Copper, corn and lumber peaked in May. The dollar has recovered since June and crude oil may have reached its apex in July pic.twitter.com/xZGxRGmPBl — Mike McGlone (@mikemcglone11) September 17, 2021