¿Paraguay el próximo El Salvador?: este político promete que así será con bitcoin cuando sea presidente

Estamos en septiembre del 2021 y al parecer los políticos de Paraguay ya están pensando en las elecciones presidenciales del 2023. Carlos Rejala senador confeso amante del Bitcoin ha prometido legalizarlo como moneda si es electo presidente en ese país en las elecciones del 2023.

Si nos jugamos a la Presidencia en el 2023!#bitcoin cómo moneda oficial y listo!If we run for the presidency in 2023#bitcoin as official currency! — Carlitos Rejala ???????????????? (@carlitosrejala) September 17, 2021