¿Cuál es el error común en las entrevistas laborales que te puede "costar el puesto" que buscás?

Las entrevistas de trabajo pueden llegar a convertirse en una de las cosas más estresantes a las que una persona se enfrenta a lo largo de su vida

Son muchos los consejos que existen para prepararse para las entrevistas de trabajo, sin embargo, hay algunas pautas generales que siempre vienen bien, y una de ellas es tener en cuenta que los reclutadores se fijan más en los detalles que en el contenido de tu currículum, que probablemente ya leyeron o tienen frente a ellos.

Es fundamental cuidar siempre tu postura, mantener el contacto visual e intentar no mover mucho las manos o pies.

En las entrevistas laborales es importante cada segundo para poder causar una buena impresión, y no importa que tan bueno sea tu CV, hay algo que se volvió sorprendentemente común y que a la mayoría de los reclutadores les molesta, por lo que podría costarte ese trabajo tan deseado a pesar de tus increíbles antecedentes.

Un "detalle" que molesta

DJ Cabeen es reclutador senior de Amazon y declaró en una entrevista dada a la CNBC que lo que más le molesta es "cuando los candidatos usan malas palabras o lenguaje inapropiado durante una entrevista".

Cada detalle cuenta en las entrevistas laborales

Aunque sea difícil de creer, esto se convirtió en una especie de "moda" porque las personas creen que así lucirán más desenfadadas y menos desesperadas, tratando de hacer que la entrevista fluya como una conversación informal para sacarle la carga de estrés.

Sin embargo, Cabeen resaltó que no es así como lo ven los reclutadores de las empresas más importantes: "es un desvío importante, no va bien ni se siente profesional en absoluto". El reclutador destacó que esta nueva modalidad no se da sólo en los más jóvenes, sino en todo tipo de candidatos.

"He estado reclutando personal durante más de 10 años en este momento y no puedo decir cuántas entrevistas he tenido con candidatos que usan malas palabras. No se trata solo de candidatos de nivel básico, también de candidatos mayores y con mucha experiencia con los que he hablado, abarca toda la gama de puestos", contó.

Puntos de conexión

Según Cabeen, una forma de relajar la entrevista es encontrar algo en común con el entrevistador, como un hobby o un lugar que ambos hayan visitado. "Son esos pequeños puntos de conexión los que hacen que la conversación se sienta más cómoda y me muestran que la gente realmente se tomó el tiempo para prepararse para esta entrevista, lo que siempre me impresiona".

Las entrevistas laborales son una de las etapas más difíciles en la vida adulta

Otro error muy común en las entrevistas que destacó el reclutador de Amazon es que las personas no se informan sobre lo que hace la empresa ni para el puesto al que están postulándose.

"Hacer los deberes y prepararse bien para estas entrevistas es algo que, lamentablemente, tampoco veo que haga mucha gente. Pero investigar a la empresa, el equipo y el entrevistador es un paso realmente importante y una manera fácil de destacar en el proceso de solicitud", remarcó en diálogo con Yahoo! Finanzas.