NFT en Facebook y una pregunta: ¿su integración impulsaría o no su adopcíón?

Facebook está explorando integrar NFT a su ecosistema Novi-Diem, pero ¿estará la solución tecnológica a la altura de las plataformas existentes?

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) han gozado de una rápida adopción en el espacio del entretenimiento, los medios y los deportes, gracias a que las mayores marcas, empresas y celebridades buscan obtener la ventaja de ser los primeros en crear sus propios coleccionables digitales.

Estos se han presentado en innumerables formas, y al igual que la tecnología Blockchain se promocionaron como adaptables a las necesidades y problemas de cualquier industria, la imaginación es el único límite cuando se trata de los NFT que se están creando y vendiendo en todo el mundo.

Las redes sociales han hecho que la gente esté más conectada que nunca, y estas diversas plataformas han desempeñado un papel en la introducción y proliferación de los NFT entre distintos públicos.

Sin embargo, los titanes del sector, como Facebook y Twitter, aún no han incorporado la tecnología Blockchain en el tejido interno de sus sistemas subyacentes. Los usuarios pueden publicar información sobre nuevos lanzamientos de NFT, pero el usuario final no puede comprar o intercambiar estos artículos sin hacer clic en un enlace que le lleve a la plataforma en la que se basa el coleccionable digital.

Facebook, en particular, ha sido objeto de un gran escrutinio regulatorio en los últimos dos años porque su billetera de criptomonedas, su token nativo y su sistema de pago global tenían implicaciones de gran alcance para el espacio financiero. Dada su base de usuarios, estimada en 2.900 millones, el gigante de las redes sociales podría alterar el modo en que cientos de millones de personas realizan transacciones entre sí a diario.

La posibilidad de que Facebook integre NFT está cercana en el tiempo

A medida que su billetera Novi y la criptomoneda Diem se acercan a su lanzamiento oficial, la empresa no ha sido ajena a la popularidad de los NFT. El director financiero de Facebook, David Marcus, lo admitió en agosto, afirmando que Novi está en una posición privilegiada para ayudar a sus usuarios con el apoyo de los NFT.

Los NFT son cada vez más populares, y plataformas de redes sociales como Facebook se están moviendo rápidamente para estar al tanto de este espacio en expansión. Lo que queda por ver es cómo serían los NFT de Facebook y si la entrada de la compañía en el sector será mutuamente beneficiosa para el gigante de las redes sociales y la industria de las criptomonedas.

La integración es inevitable

Parece haber consenso entre los participantes del sector en que la integración de los NFT y las plataformas de redes sociales es sólo cuestión de tiempo. María Paula Fernández, asesora de la junta directiva de Golem Network, dijo a Cointelegraph que esta eventualidad tiene aspectos positivos y negativos: "No me siento cómoda con la idea de que Facebook incursione en los NFT, los mercados de NFT son, en su mayoría, transaccionales y con ánimo de lucro. Me preocuparía más la integración de otras aplicaciones de la Web 3.0 con Facebook".

Markus Bopp, director de formación y fundador de la plataforma de infraestructura multicadena de NFT, Unifty, también opinó sobre el tema, diciendo que el floreciente espacio podría tener algunos casos de uso interesantes para las plataformas de redes sociales.

Más allá de la especulación con coleccionables digitales, Bopp cree que la funcionalidad de los NFT podría aportar la solución a algunos problemas molestos para diversas plataformas de redes sociales, como la prueba de identidad y la necesidad de verificación: "Un sistema basado en NFT podría remediar esto con poco esfuerzo, y combinarlo también con la foto de perfil. Pero la prueba de identidad es sólo una pequeña posibilidad. Para lo que son realmente buenos los NFT es para la gamificación y la propiedad de valor añadido. Las empresas de redes sociales podrán utilizar estas potentes herramientas para investigar literalmente miles de nuevas posibilidades".

Dado que se espera que la integración de los NFT en las plataformas de redes sociales se convierta en una realidad, la siguiente consideración es si esto tendrá un efecto fundamental en la adopción del espacio más amplio de las criptomonedas y las innovaciones impulsadas por blockchain.

Bopp cree que el alcance de las principales plataformas de redes sociales será crucial para impulsar el uso de las criptomonedas, especialmente cuando la funcionalidad sea perfecta: "La experiencia de usuario para la adopción masiva de las criptomonedas tiene que estar a un nivel en el que el usuario ni siquiera necesite saber que está interactuando con una red blockchain".

Fernández ofreció una visión alternativa al destacar las dificultades a las que se enfrentó Facebook cuando sus planes para Diem (antes conocida como Libra) fueron interceptados por varios reguladores. En ese espacio de tiempo, los NFT se han abierto paso entre las masas: "Facebook ya intentó integrar una criptomoneda y fracasó, y sin embargo, las criptomonedas, la tecnología Blockchain y los NFT se han generalizado sin él". Y añadió: "Estamos construyendo una industria que no necesita a Facebook para desarrollar plataformas que lleguen al público mayoritario en todos los rincones del mundo".

¿Cómo serían los NFT integrados en Facebook?

La Libra Foundation sigue avanzando hacia el lanzamiento de Novi y Diem, y, salvo que se produzcan importantes infracciones regularias, la plataforma debería presentar a los usuarios de Facebook una billetera digital nativa que ofrecerá inicialmente stablecoins que representan monedas nacionales como el dólar estadounidense, la libra esterlina y el euro.

El uso de redes sociales definitivamente influirá en la popularidad de los NFT

Todavía no está claro si la billetera Diem será compatible con Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), ni cuándo. Esto significa que es probable que su propia plataforma de NFT se integre directamente en la red Diem. Es posible que no se admita la interoperabilidad con tokens descentralizados como ETH, por lo que será necesario un ecosistema NFT propio que se conecte a la billetera Novi.

Bopp estuvo de acuerdo en que la criptobilletera Novi y la moneda Diem serían una parte importante para impulsar los NFT puesto que "la adopción a este nivel será fantástica para el espacio de las criptomonedas", pero que probablemente habría algunas contrapartidas para los usuarios y diversas implicaciones para el espacio en general:"Es probable que Facebook le dé su propio toque a los NFT, como ha hecho con la mayoría de las cosas. Debemos esperar un compromiso de propiedad, ya que intentan acorralar la tecnología sólo para su base de usuarios. Esto probablemente les funcionará en gran medida, pero al mismo tiempo impulsará el descubrimiento de fuentes más abiertas y descentralizadas".

Al suponer que los NFT de Facebook formarían parte del ecosistema Novi-Diem, Fernández no ve que el ecosistema centralizado esté a la altura de la cadena de bloques de Ethereum, que dio origen a la funcionalidad de los contratos inteligentes y al desarrollo de aplicaciones descentralizadas: "Hay comunidades, juegos, contratos inteligentes personalizables que dan propiedades a los NFT, ecosistemas construidos en torno a ciertos NFT, instrumentos financieros como la propiedad fraccionada y los pools de liquidez. No veo a Facebook capaz de superar esto".

La comunidad de criptomonedas es la clave de la popularidad de los NFT

La realidad de que un usuario de Facebook pueda comprar un NFT que aparezca en su perfil está algo lejos, dado que la fecha de lanzamiento de Novi y Diem aún no está fijada debido a las actuales consideraciones regulatorias en diferentes jurisdicciones.

Al mismo tiempo, los mercados descentralizados de NFT están prosperando, impulsados por las mismas comunidades que construyeron la infraestructura y comercian con los tokens que impulsan sus ecosistemas. Fernández ofreció una conmovedora reflexión de despedida, diciendo a Cointelegraph que Facebook no tiene una comunidad a su alrededor que sea comparable con una como la de Ethereum: "Las NFT no son sólo objetos culturales o coleccionables, son instrumentos financieros. La comunidad de Ethereum domina el arte de crear instrumentos financieros y ahora ha integrado los NFT en ellos. Facebook puede vender todos los jpeg que quiera, pero no es competencia si su capa de transacciones no está en Ethereum".

