Conocé la "influencer virtual" que la "rompe" con las marcas y su piel se ve cada vez más real

Una nueva categoría de influencers virtuales comenzaron a destacarse en algunos países asiáticos y ya trabajan con varias marcas reconocidas

Ya hace unos años que hay varias empresas que crearon sus propios influencers virtuales. Son básicamente personajes animados con forma humana, diseñados para promocionar los productos de una empresa o para tomar el rol de influencer y así negociar sus tarifas publicitarias con las marcas.

Estos nuevos influencers virtuales tienen un detalle en común: la mayoría de ellos no pueden pasar por personas reales. Sin embargo hay una que escapa a esta regla: la influencer virtual Ayayi está diseñada con tanto detalle que puede ser inquietantemente realista.

Una de las cosas que más destaca de la influencer animada es la textura de su piel, que puede cambiar dependiendo la iluminación y el entorno, tal como le ocurre a una persona real. La apariencia de Ayayi a veces parece artificial, pero sigue siendo muy realista, especialmente considerando que fue creada por un programa de computadora.

Qué dicen las grandes marcas

Las firmas más importantes están ahora dispuestas a pagar grandes sumas de dinero para financiar su diseño y animación. Ya son varios los influencers virtuales que protagonizaron diversas campañas para marcas prestigiosas como Chanel o Prada.

Por el momento la influencer virtual ya tiene varias fotos en Instagram y cerca de 6.000 seguidores, mientras su popularidad crece en algunos países como China.

Si bien tiene mucho camino por recorrer, esta influencer virtual ya trabaja con diversas marcas de prestigio como Guerlain, según informó Business Insider.

Influencers en problemas

La famosa multimillonaria e influencer Kim Kardashian, en cambio, es investigada actualmente por el gobierno británico. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de ese país acusó a la empresaria de ser parte de un posible fraude cripto al promover la criptomoneda especulativa Ethereum Max (EMAX), un token que subió su valor más de 1.370% en solo dos semanas.

Charles Randall, director de la FCA, informó que Kardashian publicó en junio una historia en Instagram en la que recomienda la misteriosa criptomoneda que no tiene relación alguna con la red Ethereum.

Si se tiene en cuenta que la influencer posee 251 millones de seguidores en Instagram, Randall explicó que esto se trató de "la promoción financiera con el mayor alcance de audiencia en la historia".

Randall reconoció que Kim Kardashian cumplió con las reglas de Instagram al indicar que lo que estaba promoviendo era un anuncio pago. La empresaria aclaró que no tenía ninguna obligación de explicar o dar mayores precisiones sobre qué es Ethereum Max.

"Por supuesto, no puedo decir si este token en particular es una estafa. Pero los estafadores les pagan rutinariamente a los influencers de redes sociales para que los ayuden a impulsar y desechar nuevos tokens basados en la pura especulación. Algunos influencers promueven monedas que resultan simplemente no existir en absoluto", detalló el director de la FCA.

"No son pocas las historias de personas que pierden todos sus ahorros al verse atraídos hacia la burbuja de las criptomonedas bajo la ilusión de hacerse rico rápido", agregó Randall. "Y a veces esto ocurre gracias a influencers que están dispuestos a traicionar a sus fans a cambio de dinero", añadió.

Según el portal CoinDesk se especula que Kim Kardashian podría haber ganado entre u$s300.000 y u$s500.000 (o más) al promocionar el EMAX.