¿Monedas fiat en peligro?: regulaciones las afectarían más que las diseñadas para el ecosistema cripto

Reguladores atacan a menudo proyectos cripto, pero las multas impuestas a esos exchange son una fracción de las impuestas a las instituciones tradicionales

Según los datos del rastreador de infracciones de Good Jobs First, la plataforma analizó 50 de las mayores multas que los reguladores impusieron a los principales bancos, empresas de inversión y corredores de bolsa en los últimos 20 años. Bank of America acumuló unos u$s 82 mil millones que cubren 251 multas diferentes, incluyendo violaciones de valores, mientras que JPMorgan Chase y Citigroup fueron también algunos de los bancos más multados en Estados Unidos desde el año 2000, con sanciones por un total de u$s 35,9 mil millones y u$s 25,5 mil millones, respectivamente.

Si bien tanto los grandes bancos como los exchanges de criptomonedas han sido sancionados a menudo por violaciones de los valores, los datos sugieren que las acciones de aplicación de los reguladores estadounidenses contra los del espacio de las criptomonedas cuestan a esas empresas menos del 1% de las de las finanzas tradicionales. Se informó previamente que desde 2009 hasta principios de 2021, las multas por violaciones relacionadas con las criptomonedas han ascendido a u$s 2,5 mil millones en Estados Unidos, mientras que los datos de Good Jobs First muestran que hubo u$s 332,9 mil millones en sanciones de bancos, empresas de inversión y corredores de bolsa en los últimos 20 años.

Si nos guiamos por las multas impuestas las monedas fiat están más controlada aún que las cripto

Una de las mayores acciones provino de la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, contra la oferta inicial de monedas de Telegram en 2018. La compañía fue condenada a pagar u$s 1,2 mil millones en degüelle y u$s 18,5 millones en sanciones civiles en 2020 tras ser acusada de violar las leyes de valores. En cambio, Bank of America fue objeto de la mayor multa del Departamento de Justicia ( u$s 16,6 mil millones) por vender hipotecas "tóxicas" relacionadas con la crisis financiera de 2008.

En los casos que involucraron a la SEC, a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicosy a la Red de Ejecución de Crímenes Financieros contra empresas e individuos relacionados con las criptomonedas, las ofertas de valores no registradas y el fraude representaron más del 90% de todas las multas. "Los abusos de valores tóxicos", como los describe Good Jobs First, representaron aproximadamente el 29% (u$s 97 mil millones) de los u$s 332,9 mil millones en sanciones totales. Las violaciones de la protección de los inversores quedaron en segundo lugar, con u$s 68 mil millones.

Aunque las empresas de criptomonedas siguen siendo objeto de acciones de aplicación por parte de los reguladores estadounidenses (en agosto) BitMEX acordó pagar hasta u$s 100 millones para resolver un caso de la CFTC y la FinCEN, hay señales de que los legisladores del país son cada vez más conscientes del impacto económico de no tener directrices claras para las empresas innovadoras. Muchos senadores y representantes estadounidenses han respaldado propuestas para modificar el lenguaje de una infraestructura que se va a presentar al Senado este mes. La legislación sugiere aplicar normas más estrictas a las empresas que manejan criptomonedas y ampliar los requisitos de declaración de impuestos para los intermediarios.

Fuente: Cointelegraph