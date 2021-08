Ethereum "por las nubes": la criptomoneda vale más que Mastercard

La segunda criptomoneda del mercado mercado alcanzó un valor por 374.800 millones de dólares, frente a los casi 358.000 de la compañía de tarjetas

Ethereum, que implementó días atrás una exitosa actualización, alcanzó una cotización promedio de u$s 3.000, cifra que lleva a los expertos a vaticinar un nuevo ciclo alcista que podría llevar su valor arriba de los u$s 10.000 al cierre de 2021.

Las cifras dejan en evidencia que Ethereum ha recuperado de forma significativa en precio desde mediados de julio con una tasa de crecimiento interanual que alcanza el 606%.

Y junto con su ascendente valor también se disparó su capitalización: Ethereum, rozando los 374.800 millones de dólares, superó los 358.000 millones que capitaliza en el mercado Mastercard.

El prometedor futuro de ETH

Según el comparador de finanzas personales Finder, el panel reunido de 42 especialistas en criptomonedas colocan el precio del Ethereum a finales del ejercicio en 4.596 dólares.

Pero con visión más larga, en 2025 lo colocan en los 17.810 dólares y ya, en 2030 a un precio, exponencialmente superior de 71.763. Pero van más allá. Consideran, en un 68% que incluso en precio, Ethereum superará en el futuro a Bitcoin.

Por su parte, el analista de criptomonedas Forrest Przybysz, considera que todos estos movimientos, como el Hard Fork de Londres, suponen múltiples reducciones en el suministro de Ethereum y podría llevar su precio incluso a los 8.000 dólares a finales de año.

Una inversora importante, Megan Kaspar que es cofundadora de Digital Assent Investment Company Magnetic ha comentado que el precio objetivo para finales de año estará entre los 8.000 y 10.000 dólares estadounidenses.

Qué ocurrirá con las demás monedas en 2021

El experto David Gokhshtein, consejero delegado de Pac Protocol (PAC) y fundador de Gokhshtein Media, predice que Doge (DOGE), estará arriba del dólar, y BTC llegará a los 85.000 dólares.

Otra criptomoneda a la cual el especialista le aventuró una cotización es XRP, a la cual ubica por arriba de los u$s10.

