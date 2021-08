OnlyFans, el "Instagram Hot", lanzará una app sin contenido porno: así será la nueva plataforma

La plataforma que se hizo famosa durante los meses más intensos de la pandemia busca tratar de despegarse de que es un solo un "sitio porno"

Ya hace un tiempo que la plataforma de contenidos OnlyFans intensifica sus esfuerzos para quitarse de encima la imagen de sitio "porno" que tiene ante la mayoría de los usuarios.

Nueva app

Buscando cambiar su actual imagen OnlyFans acaba de lanzar su app oficial para iOS y Android llamada OnlyFans TV (OFTV). Con ella busca convertirse en un espacio que permite crear contenidos a los usuarios de la plataforma.

OnlyFans busca cambiar su imagen de sitio "solo para porno"

Dentro de la app se podrán encontrar todo tipo de contenidos, excepto para adultos. La principal intención de la plataforma es ofrecer recetas, charlas, entrenamientos, deportes y meditación, entre otros temas.

Un artículo publicado en Bloomberg asegura que la aplicación cuenta con más de 800 videos y que no cobrará por el acceso a estos, ya que la idea es que los usuarios puedan ver contenido de sus creadores favoritos, entre ellos, Mia Khalifa y Bella Thorne.

"OFTV ofrece una forma súper cómoda para que los fans vean el contenido de sus creadores favoritos", resaltó Tim Stokely, director ejecutivo de OnlyFans.

"No hay contenido para adultos en OFTV. Como no se monetiza y no hay un impacto directo en las ganancias de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones" agregó.

La app ya está disponible también en Roku y Amazon Fire y ofrece entrevistas con los creadores de contenido más famosos. En la actualidad OnlyFans no para de crecer y ya cuenta con más de 130 millones de usuarios mensuales, según informó Digitaltrends.com.

Cómo surgió OnlyFans

Además de ser el director ejecutivo, Tim Stokely es el creador de OnlyFans. Según él mismo cuenta, su carrera comenzó en el negocio de la pornografía a comienzos de los años 2000, cuando todavía era alumno en la Universidad Anglia Ruskin.

En un principio optó por este camino debido a una atracción hacia "las películas fetichistas".

Tim Stokely, creador de OnlyFans

En una sesión de preguntas y respuestas en la red social Reddit en 2014, contó cómo surgió la idea para crear este emprendimiento. La misma sucedió "mientras estudiaba varios sitios de dominatrix del Reino Unido en busca de oportunidades comerciales". Es así que, según cuenta, encontró la "necesidad" de que exista un sitio "de dominación financiera que funcione correctamente".

Tras varios intentos fallidos, con plataformas como Glamworship y Customs4U, se ganó el título de "empresario británico en la industria del entretenimiento para adultos". Sin embargo, en 2016 nació OnlyFans con el objetivo de que artistas pudieran ofrecer a sus fanáticos contenidos exclusivos por una suscripción.

Todo cambió en 2018 cuando Leonid Radvinsky, propietario del sitio web pornográfico MyFreeCams, compró el 75% de sus acciones. Es así que se dio el cambio rotundo y hoy en día su fundador y CEO afirma que cuenta con más de 30 millones de usuarios registrados.

Aunque cuenta con un bajo perfil, la vida de Tim Stokely no está carente de lujos. Desde su cuenta de Instagram, suele publicar imágenes de sus paradisíacos destinos a los que viaja junto a sus amigos, como las exóticas playas de España. A su vez, también muestra su lujoso hogar, con todas las comodidades, y los autos de alta gama que maneja.

El modelo de OnlyFans permite que el generador de contenido cree distintas categorías de suscripción, lo que lo acerca de forma directa, personal y, a veces, "exclusiva" a sus seguidores.

Debido a esta interacción sin intermediarios, famosos de la talla de la actriz y modelo Bella Thorne, la cantante Cardi B y el rapero Tyga, se coronan como las cuentas que más abonados acumulan y generan millones de dólares con una sola foto.