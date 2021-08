Nueva subida del Bitcoin: qué pasará con la criptomoneda más popular

Dentro del terreno de las múltiples teorías que existen acerca de la baja o suba en el valor del Bitcoin, algunos especialistas creen que la falta de "ganas" al riesgo en el mercado, ante la incertidumbre que permanece en el ambiente bursátil es una de las razones que impiden a los indicadores seguir subiendo con vistas a la recuperación más excitante y esperada en la segunda parte del año.

No obstante, en el caso de la divisa más poopular ocurre todo lo contrario ya que apareció el "apetito por el riesgo". De hecho, la fundadora de Fairlead Strategies, Katie Stockton considera que la ruptura alcista que marca la relación entre el Ether y la criptomoneda con mayor capitalización de marcado, es un signo en todo el mercado de que los otros activos digitales alternativos tienden a superar al Bitcoin.

Para un grupo de personas el ecosistema es un refugio ante estos tiempos de incertidumbre frente a las divisas tradicionales que funcionan como escudo u otros instrumentos, como el caso del Tbond americano, el yen japonés o el franco suizo.

Asimismo, existen inversores, como Ray Dalio, que están sumergidos de lleno en el mundo del Bitcoin y apostando por este en una especie de versión digital del oro. No obstante, Dalio destaca que sigue prefiriendo la inversión en lingotes.

El CEO de JPMorgan, que no tiene reparos ahora en abrazar a Bitcoin tras haberlo defenestrarlo.

Sin embargo, el inversor afirma que su apuesta por Bitcoin no es significativa y que lo hace para diversificar su cartera. Ahora en segunda línea en el fondo de cobertura más grande del mundo, tras liderarlo durante muchos años, Bridgewater, se puede ver que sigue apostando por el oro.

Pero además, también se suman a Bitcoin los más esceptícos. Son pocos los que resisten un archivo a sus opiniones del pasado, como Jamie Damon, el CEO de JPMorgan, que no tiene reparos ahora en abrazar a Bitcoin tras haberlo defenestrarlo.

Pero más allá de sus detractores y ahora fieles amantes, Bitcoin sigue haciendo amigos en su mundo virtual, que en el caso de la criptodivisa se convierten en revalorizaciones superiores al 45% en apenas 20 días. Asimismo, en los gráficos de cotización la criptomoneda sube casi un 11% en los últimos cinco días, un 35% en el mes precedente, baja más de un 21,5% en el trimestre y sube en el ejercicio un 56,31% recuperando parte del terreno perdido, según publicó el sitio de Estrategias de Inversión.

Sin embargo, desde el mercado se indica que, para confirmar esta tendencia alcista lo que necesita Bitcoin es registrar varios cierres consecutivos por encima de los u$s42.465, una zona de soporte fundamental que debe concretarse en los próximos días. En este escenario, la próxima resistencia al alza se coloca en los u$s51.000.

Long term hash ribbons buy signal is another reason for $BTC $100k EOY https://t.co/S2WJvNKNji — Adrian K. Zduńczyk (@crypto_birb) August 9, 2021